Leichtes „Beben“ in Raiding

„Es wird ganz sicher personelle Konsequenzen geben. So kann man sich nicht präsentieren. Es fehlt jegliche Leidenschaft und Laufbereitschaft. Vor allem wollen wir unsere neuen Legionäre in die Pflicht nehmen. Sie sind durchwegs gute Fußballer, aber es fehlt an Engagement und das ist nicht zu akzeptieren“, polterte Raiding-Coach Toni Drabeck nach der bitteren 1:3-Derbyniederlage in Neckenmarkt am vergangenen Wochenende.

Dass es an fußballerischer Qualität fehlt, glaubt Drabeck auf keinen Fall. „Sie sind durchwegs gute Kicker, das steht außer Zweifel, aber wir haben noch extrem viel Arbeit vor uns. Es sind kaum Abläufe klar, was in erster Linie der Tatsache geschuldet ist, dass der eine oder andere Legionär nur einmal zu einer Trainingseinheit kommt, obwohl es beim Transfer ausgemacht war, dass sie zumindest zweimal die Woche mit der Mannschaft trainieren.“ Natürlich verfällt man beim Absteiger nicht in Panik, aber: „Wir werden uns das bis Winter einmal anschauen. Wenn sich Dinge nicht gravierend ändern, werden wir reagieren“, so Drabeck. Im nächsten Jahr feiert Raiding sein 70-jähriges Bestandsjubiläum. „Da wollen wir unbedingt wieder ordentlich auf den Beinen sein“, so der Raiding-Coach.