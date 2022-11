Mannersdorfs Supper: „Es gibt bei uns überhaupt keinen Druck“

Werbung

BVZ: Du hast deine erste Saison als Spielertrainer hinter dir. Wie sieht deine Halbjahres-Bilanz aus?

Manuel Supper: Ich glaube, wir haben das Möglichste rausgeholt. Ein großes Lob an die ganze Mannschaft. Die Burschen haben wirklich gut mitgezogen. Die Platzierung spricht für das Team und wir hoffen, dass es so weitergeht.

Ihr seid punktegleich mit demn Zweiten Unterpullendorf derzeit auf Platz drei, die Top-Zwei steigen auf. Wie sehr wollt ihr einen Aufstiegsplatz?

Supper: Es kann sich als Vorteil erweisen, weil es bei uns überhaupt keinen Druck gibt. Wenn es „passiert“, werden wir den Aufstieg nehmen, wenn es nicht reicht, geht die Welt für uns auch nicht unter. Wir können in der Rückrunde frei drauflos spielen. Es ist gut, wo wir stehen, eigentlich ein bisschen mehr, wie wir uns selbst vor der Saison zugetraut haben. Vor allem ist positiv hervorzustreichen, dass wir, aufgrund von Ausfällen, nie zwei Spiele in Folge mit den gleichen elf Spielern starten konnten.

Man strebt ja als Sportsmann immer nach Verbesserung. An welchen Schrauben muss bei euch gedreht werden?

Supper: Es gibt kaum etwas zu jammern. Die Spieler ziehen mit, und auch die Unterstützung von den Funktionären ist hervorragend. Besonders unser Sportlicher Leiter Ralph Supper, der ja selbst auch Kampfmannschaftsspieler ist, leistet ganze Arbeit.

Du hast im Sommer den Spielertrainer-Job übernommen. Was hast du geändert in Sachen Spielsystem oder Spielanlage?

Supper: Wir haben schon in der Vorbereitung sehr viel Wert auf den konditionellen Teil gelegt und das hat sich im Laufe des Herbstes dann auch merklich bezahlt gemacht. Wir haben bei einigen Spielen in der Endphase entscheidend nachlegen können. Außerdem haben wir in der Vergangenheit eigentlich fast immer nur mit einem Stürmer gespielt, jetzt spielen wir so gut wie immer mit zwei. Ich denke schon, dass der UFC Mannersdorf in dieser Saison sichtbar offensiver auftritt.

Hat sich der eine oder andere Spieler besonders in den Mittelpunkt gespielt oder gut entwickelt?

Supper: Da kann man wirklich schwer jemanden hervorheben, weil sich sowohl unsere auswärtigen Spieler hervorragend eingefügt, als auch unsere eigenen Jungs alles eingebracht haben. Die vielleicht größte Überraschung war Marcel Herold, der letzte Saison so gut wie nicht in der Kampfmannschaft gespielt hat und in dieser Halbsaison wirklich hervorragende Leistungen abgerufen hat.

Hast du selbst deine neue Rolle als Spielertrainer beim UFC Mannersdorf im Vorfeld gut eingeschätzt oder ist dein Aufwand in etwa der, den du erwartet hast?

Supper: Es ist schon ein wenig mehr Arbeit, als ich mir ursprünglich gedacht hatte, aber es macht Spaß, weil die Burschen wirklich mit viel Engagement dabei sind. Es helfen alle zusammen, sowohl Spieler als auch die Funktionäre. Der Teamgeist ist zurzeit wirklich sehr gut.

Wie sieht das Mannersdorfer Programm für die nächste Zukunft und für die Kaderspieler aus?

Supper: Wir werden so gut wie Nichts in der Halle spielen und Laufeinheiten im Rahmen eines Heimprogramms absolvieren. Ende Jänner werden wir uns dann wieder zum Trainingsauftakt treffen.