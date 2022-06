„Riesige Freude“ über die Entwicklung in Raiding

Werbung

Fünf Jahre vor dem Start der laufenden Saison, also in der Saison 2016/17, belegte der ASK Raiding den 15. und damit letzten Platz in der Tabelle. „Damals mussten wir regelmäßig zittern, ob wir eine Reservemannschaft stellen können oder nicht“, schmunzelt Raidings Erfolgstrainer Toni Drabeck heute.

Ein Jahr später, 2017/18, landete man auf Rang zehn und die folgenden drei Jahre (also auch die coronabedingten Abbruchsaisonen eingeschlossen) jeweils auf Platz sieben. „Dass wir jetzt mit einem hart erkämpften, aber letztendlich souveränen 5:0-Sieg gegen eine starke Dörfler Mannschaft nach 28 Jahren wieder den Aufstieg in die 1. Klasse geschafft haben, freut uns natürlich ungemein“, meint Raidings Sportlicher Leiter Franz Erhardt zur aktuellen Situation.

Neben dem MSV 2020 steht der ASK, der nicht mehr aus den beiden Top-Rängen verdrängt werden kann, also zwei Runden vor Saisonende als Aufsteiger fest.

Obmann Christian Zimmer sieht Trainer Toni Drabeck als einen der Hauptarchitekten für den Erfolg in der laufenden Saison: „Wir sind ein gutes Funktionärsteam und wissen, was Toni in den letzten Jahren im sportlichen Bereich für den Verein geleistet hat. Er hat viel Herzblut investiert – sowohl in den Nachwuchsbereich, wo wir bereits Früchte ernten, als auch in den letzten fünf Jahren in unseren Erwachsenenfußball.“

Drabeck, der mittlerweile mit Abstand der längstdienendste Trainer der 2. Klasse ist, arbeitet mit einigen der jungen Eigenbau-Kampfmannschaftsspieler schon seit der U10-Zeit zusammen und gilt zum Teil für die Spieler auch als „eine Art Vaterfigur“, wie Kapitän Manuel Posch meint.

Der Verein zurzeit und der Verein vor einigen Jahren ist nicht zu vergleichen, meint der ASK-Coach: „Die Freude ist riesengroß. Wir hatten noch vor wenigen Jahren regelmäßig Probleme eine Reserve zu stellen und krebsten am unteren Ende der Tabelle herum. Heute reist unsere zweite Mannschaft mitsamt Trainer oft mit knapp 20 Spielern zu den Auswärtsspielen an. Wenn wir so bodenständig arbeiten und unsere Burschen einigermaßen beisammen halten können, muss sich der Verein die nächsten sieben, acht Jahre keine Sorgen machen immer zwei Teams stellen zu können. Das ist in Zeiten, wo zum Teil Kampfmannschaftspartien mangels Spielerpersonal abgesagt werden, keine Selbstverständlichkeit.“

Das aktuellste Ziel ist auch klar: „Jetzt wollen wir am Samstag in Antau drei Punkte einfahren, was bekanntermaßen ja immer schwer ist, um dann im letzten Spiel gegen Mattersburg ein echtes Endspiel um den Titel zu haben. Vielleicht gelingt es uns ja sogar noch auf unserem Platz, im Rahmen unseres Sportfestes die Mattersburger vom ersten Platz abzufangen und Meister zu werden, das wär natürlich eine Supersache. Jetzt gilt es aber einmal den Fokus auf das Antau-Spiel zu legen.“