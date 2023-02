SC Dörfl: Die Übergabe ist gelungen

Werbung

Rund ein Jahr nach der Übergabe von Langzeit-Obmann Kurt Putz an seine Nachfolger, darf man beim SC Dörfl getrost von einem geglückten Prozess sprechen. Dem 19 Jahre lang als Vereinsboss vorstehenden Putz folgten Martin Wolf, Hannes Windisch und Refik Luta. Nun verteilt sich die Last der Verantwortung auf mehrere Schultern. Sohnemann Christian Putz ist nach wie vor in der Verantwortung der sportlichen Leitung beim aktuellen Siebenten der 2. Klasse Mitte und wird von Bernd Dillhof hervorragend unterstützt. Auch Putz seniors zweiter Sohn Martin ist tief beim SC verankert: Er führt seit Jahren die Defensivabteilung in der Kampfmannschaft an und ist auch noch zusätzlich als Leiter des Nachwuchsapparates tätig.

„Wir können, nach dem ersten Jahr, nachdem mein Vater das Ruder übergeben hat, durchaus positiv Bilanz ziehen. Unsere Veranstaltungen laufen tadellos ab und es gibt viele helfende Hände, wie man beim letztjährigen Sportfest gesehen hat“, schildert Christian Putz. Anfang Juli feiert der SCD sein 60-jähriges Bestehen und der Verein möchte diese Einnahmequelle natürlich auch nutzen, um im nächsten Jahr eine gewichtigere Rolle spielen zu können, als es in der laufenden Saison der Fall ist. „Sportlich wäre in dieser Saison meiner Meinung nach schon mehr drinnen gewesen, aber man muss sagen, dass sich einige junge Spieler von uns in der Kampfmannschaft etablieren konnten. Stand jetzt würde ich sagen, dass unsere Talente noch zwei Saisonen brauchen und dann können wir vorne mitspielen“, so der Sportliche Leiter, der nach und nach den Legionärsstand abbauen möchte und dafür eigene Nachwuchskicker, oder auch welche aus der unmittelbaren Umgebung, einbauen möchte.

„Das Interesse in Dörfl ist nach wie vor groß“

„Das Interesse unserer Leute in Dörfl ist nach wie vor groß auf den Sportplatz zu gehen, das motiviert natürlich. Die Funktionäre um meinen Vater Kurt, Walter Joszt oder auch noch andere haben wirklich ein tolles Fundament geschaffen, auf dem wir jetzt aufbauen dürfen“, streut Christian Putz den Vorgängern Rosen, um zu ergänzen: „Der SC Dörfl ist wirtschaftlich gut aufgestellt und es wurde gemeinsam auch ein gutes Netzwerk aufgebaut. Die zweite Mannschaft wird von Bernd Dillhof bewundernswert konsequent organisiert und auch der Nachwuchsbetrieb läuft mit der Spielgemeinschaft Rabnitztal gut. Ich denke wir dürfen alle zuversichtlich in die Zukunft schauen und man muss sich aktuell um die nächsten sieben bis zehn Jahre keine Sorgen um unseren SC machen. Und wer weiß, wenn das eine oder andere ineinandergreift, ist ja vielleicht in vorderen Tabellenregionen schon früher mit uns zu rechnen.“