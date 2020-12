Für den SC Unterfrauenhaid stand im Sommer beinahe die Existenz auf dem Spiel — das Weiterleben wurde dank einer Fusion mit dem FC Deutschkreutz gesichert. „Wir hätten keine Reserve stellen können, mussten also eine Lösung finden“, so Unterfrauenhaid-Obmann Norbert Hoffman.

Jetzt ist man nach einer ersten (verkürzten) Saisonhälfte über die Zusammenarbeit mit dem Burgenlandligisten glücklich: „Es läuft gut. Die Zusammenarbeit mit Deutschkreutz klappt“, freut sich Hoffman, der aber auch noch Luft nach oben ortet: „Klar gibt es im Detail noch Dinge, die man optimieren kann. Dabei denke ich an Trainingseinheiten, wie und wann man diese abhalten kann. Uns war aber klar, dass eine Fusion Zeit braucht, bis alle Räder ineinandergreifen.“

Immerhin haben die beiden Vereine ja auch so etwas wie eine Vorreiterrolle: „Über kurz oder lang wird es von diesen Fusionen mehr geben“, glaubt der Unterfrauenhaider Vereinsboss, der sportlich noch Potenzial sieht: „Der spielerische Erfolg ist zwar noch nicht ganz da, aber wir waren oft knapp dran. Wir sind jedenfalls definitiv keine Wirtshausmannschaft. Logisch haben wir Aufholbedarf, weil ja der Großteil der Mannschaft aus Unterfrauenhaider Reservespielern besteht.“

Und Aufholbedarf in puncto Transfers ist in Corona-Zeiten schwierig: „Weil wir jetzt ja niemanden treffen können. Genau deshalb haben wir auch den geplanten Kabinen-Umbau nicht durchgeführt. Wir wollten da absolut kein Risiko eingehen, um uns eventuell aufgrund eines Treffens bei Arbeiten anzustecken“, so Hoffmann.