Mario Schattovits ist kein Unbekannter in Burgenlands Amateur-Fußballszene. Der technisch starke Linksfuß bewies sich sowohl mit dem SC Oberpullendorf als auch beim FC Deutschkreutz bereits in Burgenlands höchster Liga. Mittlerweile 30-jährig und kurz vor dem Abschluss seines Studiums für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, wechselte er im Winter vom 2. Liga Mitte-Klub ASK Neutal zum SC Unterpullendorf in die 2. Klasse Mitte. „Ich hatte im Frühjahr einige wichtige Prüfungen vor der Brust und es wäre mir gelegen gekommen, in der 2. Klasse ein klein wenig in Sachen Trainingshäufigkeit zurückzuschrauben. Dass jetzt gar nicht gespielt wurde, ist natürlich äußerst schade, weil ich gerne mitgeholfen hätte, dass der SC Unterpullendorf erstmals in der Vereinsgeschichte aus der 2. Klasse aufsteigt. Außerdem bin ich ja mit vielen Unterpullendorf-Kickern befreundet. Christopher Juranich, Philipp Juranich, Armin Pravics, Markus Mörk und noch einige andere kenne ich schon viele Jahre und natürlich hätte ich mich darauf auch gefreut, mit ihnen zu kicken.“

„Sehr schade, wir hätten uns auf ihn gefreut“

Vergangene Woche sorgte er mit der Bekanntgabe, dass er zum ASK Neutal zurückkehrt, für Aufsehen, auch deswegen, weil er coronabedingt natürlich keine Minute für den SC Unterpullendorf gespielt hat. Böse ist ihm aber beim SCU keiner, wie Präsident Wolfgang Steirer bestätigt: „Natürlich ist es sehr schade und wir hätten uns gefreut, wenn Mario die SCU-Dress trägt. Auch deswegen, weil ja sein Elternhaus in unserer Gemeinde steht. Klarerweise wäre er in unserer Mannschaft Führungsspieler gewesen und da wir ja immer noch hohe Ziele haben, müssen wir uns natürlich rasch um Ersatz umsehen.“ Ganz abgehakt hat der SCU-Boss das „Projekt Schattovits“ aber noch nicht: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mario ist ein fitter Bursche, der gut auf seinen Körper achtet. Es spricht natürlich nichts dagegen, dass er in ein, zwei Jahren bei uns spielt. Vielleicht sind wir ja dann auch schon in einer höheren Leistungsstufe.“

Ob der SC Unterpullendorf schon einen Ersatz für den eingeplanten Führungsspieler Schattovits hat, wollte Präsident Steirer vorerst nicht bestätigen: „Wir sind bei einem Spieler dran, da sieht es ganz gut aus. Leider ist die Verpflichtung noch nicht ganz in trockenen Tüchern.“