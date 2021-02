Paukenschlag in der 2. Klasse Mitte: Der UFC Mannersdorf verliert zwei Stützen – und das sogar ligaintern. Spielmacher Marton Czimber wechselt genauso zum Konkurrenten SC Dörfl, wie Spielertrainer Szabolcs Major.

Für Mannersdorfs Sportlichen Leiter Ralph Supper kam die Anfrage vom Ligakonkurrenten sehr überraschend: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass die beiden den Verein verlassen wollen, aber Reisende soll man nicht aufhalten. Natürlich ist es für uns schon ein ordentlicher Aderlass, nachdem wir ja in nächster Zukunft auch auf Alex Schermann aus Verletzungsgründen und auf Marco Napiontek, der seine Karriere beendete, verzichten müssen. Das sind vier Kräfte, die jetzt für uns nicht zu ersetzen sein werden.“

Der UFC Mannersdorf, der mit Platz acht bei der Meisterschaftsunterbrechung sicher auch weit hinter den eigenen Erwartungen blieb, wird aber laut Supper nicht mit aller Gewalt nachsetzen und um jeden Preis Ersatz holen: „Wenn es kurzfristig ein Schnäppchen gäbe, greifen wir natürlich zu, aber davon gehe ich nicht aus. Diese Saison ist für uns ohnehin eine eher verpatzte und ob wir jetzt zwei Plätze weiter vorne oder hinten landen, ist uns jetzt nicht das Wichtigste. Wir werden aller Voraussicht nach, die freien Plätze im Kampfmannschaftskader mit eigenen Spielern auffüllen und denen Spielpraxis geben. Im Sommer werden wir dann weitersehen.“

Die Trainerfrage ist noch nicht geklärt

Wer die Mannschaft zukünftig trainieren soll, steht weiterhin noch in den Sternen. „In Sachen Trainer müssen wir uns natürlich umsehen, das ist klar. Ein Spielertrainer aus Ungarn wird aber auch kaum möglich sein, weil wir ja sehr wahrscheinlich nur sehr wenige Spiele bestreiten werden und in Ungarn die Amateur-Meisterschaft ‚normal‘ läuft.

Da entscheiden sich die Ungarn natürlich auch eher für die Variante, in Ungarn ein halbes Jahr durchspielen zu können, als bei uns vielleicht nur drei Meisterschaftsspiele zu bestreiten, im schlechtesten Fall“, so der Sportliche Leiter des UFC. Für die Dörfler bedeuten die beiden Legionäre natürlich eine ordentliche Verstärkung.

„Wir gewinnen mit den beiden Spielern zweifelsohne an Qualität in der Offensive. In Summe wird der Kader zwar nicht breiter, weil ja einige Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen, aber ich möchte jetzt schon davon ausgehen, dass wir stärker werden als im Herbst“, Dörfls Trainer Wolfgang Weber zum Transfer der beiden Ex-Mannersdorfer.