Das Gerücht, dass sich der SC Unterpullendorf an die Klage des ASK Siegendorf gegen den Österreichischen Fußballverband anhängen möchte, konnte SCU-Präsident Wolfgang Steirer (noch) nicht bestätigen: „Wir stehen momentan auf keinem Aufstiegsplatz und sind daher nicht so betroffen wie andere Vereine. Aber jeder weiß, dass wir sehr motiviert waren, noch einen der beiden Aufstiegsplätze zu ergattern. Wir sind schon relativ angfress’n, weil wir viel an Zeit und auch Geld investiert haben um unser großes Ziel zu erreichen. Ob wir uns an der Klage beteiligen, ist noch offen und gehört gründlich überlegt.“

Art und Weise stört Steirer

Steirer ist vor allem durch die Art und Weise, wie dieser Beschluss zustande kam irritiert: „Es wäre doch ein Leichtes gewesen, sich vor der besagten ÖFB-Sitzung die Meinung der Vereine einzuholen und die überwiegend gewünschte dann zu vertreten. Dass die Möglichkeit völlig ausgeschlossen wird, dass man bei dem Tabellenstand im Frühjahr 2021 weiterspielt, ist schwer nachvollziehbar. Was ist, wenn im Herbst nicht gespielt werden kann? Dann wird es deutlich mehr Diskussionen geben als jetzt.“

Der im Winter gut nachbesetzte Kader soll über den Sommer hinweg gehalten werden. Es hat zwar noch keine Gespräche gegeben, doch der Vereinsboss ist zuversichtlich: „Wir haben bei der Verpflichtung der Spieler auch auf den Charakter geachtet. Man hat in den wenigen Wochen der Zusammenarbeit gesehen, dass die Neuverpflichtungen super zu unseren Spielern passen und ich bin mir sicher, dass sie auch bleiben werden. Momentan geht die Tendenz sogar dorthin, dass die Spieler motiviert sind, sich bei der kommenden Meisterschaft den Titel zu holen. Das wäre heuer ohnehin schwer geworden, weil dafür der SC Wiesen zu weit vorne war. Diese Entscheidung gibt uns schon das Gefühl, dass wir möglicherweise durch eine überschnelle und zuwenig durchdachte Aktion um unsere Lorbeeren gebracht worden sind.“