Sieggraben: Mit Zuversicht in die neue Saison

Der samstägige 3:2-Auswärtssieg gegen den ASV Hornstein, der zuletzt die 2. Klasse Nord für sich entschieden hatte, stimmt Sieggrabens Spielertrainer Philipp Schordje durchaus positiv für die anstehende Saison: „Beide Teams waren natürlich urlaubsbedingt ersatzgeschwächt. Aber bei uns haben vier der fünf Legionäre gefehlt, wir waren also schon maßgeblich dezimiert.“ Nach einem 0:1-Rückstand drehte die Schordje-Truppe die Partie noch und siegte letztlich verdient. Neuzugang Dardan Muji könnte sich als Goldgriff erweisen. „Er war definitiv einer der besten Spieler am Platz. Ok, es war erst das erste Spiel, aber man hat viel gesehen und was man gesehen hat, verspricht Einiges, würde ich sagen“, so Schordje.

Zufrieden mit Transfers trotz bitteren Abgangs

Auch der neue Goalie Bernd Kutrowatz vom SV Schattendorf war im Einsatz und spulte seinen ersten Test zur Zufriedenheit des Coaches ab: „Er kommuniziert sehr verhalten, was vermutlich seiner Unerfahrenheit geschuldet ist, aber das bekommen wir hin. Einen Ball hat er gehalten, den muss er nicht halten, das war schon gut. Jetzt heißt es halt für ihn im Kampfmannschaftsfußball ankommen.“

„Ich bin mit den Transfers wirklich zufrieden, wobei wir im Zentrum ein wenig überbesetzt sind. Aber die Spieler waren leistbar und haben Qualität. Philipp Schordje Spielertrainer UFC Sieggraben

Es sollte also möglich sein, wieder im Spitzenfeld der Tabelle ein wenig mitzumischen? „Ich bin mit den Transfers bis jetzt wirklich zufrieden, wobei wir im Zentrum ein bisschen überbesetzt sind. Aber die Spieler waren leistbar und haben Qualität. Da mussten wir zuschlagen. Vielleicht setzen wir im Winter noch auf der Außenbahn nach, schauen wir einmal, wie es in der Hinrunde läuft“, so der UFC-Coach.

Fokussiert: Philipp Schordje hat auch in der kommenden Saison mit Sieggraben viel vor. Im besten Fall will man um den Aufstieg ein Wort mitreden. Foto: BVZ

Dass das Eigenbau-Talent Tobias Berger Sieggraben Richtung ASV Neufeld verlässt, tut Schordje weh: „Er hat gegen Ende 90 Prozent der Partien vom Start weg gemacht. Meiner Meinung nach hätte die Entwicklung weiter stattgefunden bei uns. Er ist ein guter Junge, er wird seine Erfahrungen machen und ich hoffe, dass er bald wieder für den UFC die Fußballschuhe schnürt.“