„So macht der Fußball einfach keinen Spaß“: Harte Gangart in Stoob

Werbung

Der ASK Stoob fügte mit dem 2:1-Heimsieg vergangenen Freitag mit seinem ersten Saisonerfolg gleichzeitig Unterpullendorf die erste Niederlage zu. Beim gut besuchten Bezirksderby (rund 200 Besucher) ging es am und neben dem Platz heiß her. Schiedsrichter Mesut Sevik zeigte in den 90 Minuten nicht weniger als elfmal die Gelbe Karte. Manuel Lang und Mirza Karasalihovic vom SCU sahen den gelben Karton doppelt und mussten vorzeitig unter die Dusche.

„Es gab extreme Schimpfereien und es wurde schon während des Spieles Bier auf Spieler und Schiedsrichter geschüttet.“ Mesut Sevik Schiedsrichter

Stoob-Trainer Sascha Kalss freute sich natürlich über den „Dreier“, wunderte sich aber gleichzeitig über die große Hektik im Spiel: „Wir wussten natürlich, dass der SC Unterpullendorf eine starke Mannschaft hat und zu den Titelanwärtern zählt. Wir haben aber einen verdienten Sieg gelandet, auch wenn wir uns ein bisschen aus der Ruhe bringen haben lassen. Eigentlich war das Spiel nach einer knappen halben Stunde nicht mehr schön zum Anschauen. Es gab innerhalb des Spielfeldes, aber auch von außen immer wieder Beleidigungen und auch Trinkbecher sind auf das Spielfeld geworfen worden. Dadurch kam natürlich große Unruhe ins Spiel und zeitweise wurde dann auf das Fußballspielen vergessen.“

Für Lukas Schattovits und Unterpullendorf gab es in Stoob keine Punkte und noch dazu zwei Platzverweise. Foto: Ivansich

Unterpullendorfs Obmann Christopher Juranich erboste sich sehr über den Unparteiischen: „Leider werden die Schiedsrichter mehr geschützt als das Bankgeheimnis. Man hat keinerlei Handhabe nach solchen Vorstellungen gegen den Schiedsrichter vorzugehen, man ist als Spieler und als Verein völlig ausgeliefert. Ich habe so eine Schiedsrichterleistung noch nie erlebt. Uns wurde nahezu jede Offensivaktion abgepfiffen. Schade um die Punkte, ich denke, dass wir die bessere Mannschaft waren. Mit solchen Schiedsrichterleistungen macht Fußball wirklich keinen Spaß.“

Referee Sevik sah die Sache naturgemäß anders: „Es gab extreme Schimpfereien und es wurde während des Spieles schon mit Bier auf Spieler und Schiedsrichter geschüttet. Ich hatte einen Schiedsrichter-Beobachter, mit dem ich mich danach lange über die Partie unterhalten habe. Auch er war der Meinung, dass die Verwarnungen alle ihre Berechtigung hatten.“