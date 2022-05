Spielabbruch in Raiding

Werbung

Für Antau ging es in Raiding um immens viel, lag die Mannschaft von Trainer Viktor Hanak vor Anpfiff doch sieben Punkte hinter einem Aufstiegsplatz zurück. Das Spiel an sich war dann gar nicht so spannend, das bestätigte auch Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits: „Raiding war ein bis zwei Klassen besser und war auch verdient vorne.“

Nach zwei Minuten führten die Hausherren bereits durch einen Kopfballtreffer von Niklas Gneis. Gleich nach der Pause erhöhten die Raidinger durch Richard Nemeth per Elfmeter auf 2:0. „Der Elfer war schon sehr fragwürdig aus meiner Sicht“, so Hergovits, für den danach dem Unparteiischen das Spiel aus der Hand glitt: „Es waren plötzlich viele seltsame Entscheidungen gegen uns. Da gab es dann nach einem Foul an unseren Kapitän Karl Gerdenich nicht Freistoß für uns, sondern für Raiding.“ Antaus Flo Gold soll daraufhin lediglich gesagt haben: „Was war jetzt schon wieder los?“

Schiedsrichter Molnar zückte die Ampelkarte, Gold war schon mit Gelb vorbelastet. Wenig später ließ sich Florian Leeb zu einer vermeintlichen Äußerung hinreißen - Rote Karte. Danach gab es ein Gerangel, im Zuge dessen dem Schiedsrichter die Karte aus der Hand fiel. Raidings Trainer Toni Drabeck: „Es hat so ausgesehen, als hätte ihm ein Spieler vielleicht die Karte aus der Hand geschlagen. Es war aber keinesfalls ein gehässiges Spiel, lediglich die Zuschauer-Emotionen schaukelten sich hoch. Unter den Spielern war meiner Meinung nach alles in Ordnung. Für mich war dies aber auf keinen Fall ein Grund zum Abbruch.“ Molnar machte es dennoch.

„Habe ihm auf keinen Fall auf die Hand geschlagen“

Der mit Rot verwiesene Florian Leeb zur Situation: „Ich habe den Schiedsrichter in keinsterweise beleidigt. Ich weiß nicht, was er von wem gehört hat, aber ich habe ihn nicht beleidigt und – das ist mir noch viel wichtiger: Ich habe ihm auf gar keinen Fall die Karte aus der Hand geschlagen. Ich hab sie nicht einmal am Boden liegen sehen, weil ich mich sofort, nachdem er sie mir gezeigt hatte, umgedreht hatte und sofort eine Rudelbildung entstand. Mir zu unterstellen, dass ich ihm eine Karte aus der Hand geschlagen habe, ist überhaupt nicht in Ordnung. Natürlich war die Partie nicht einfach für uns, der Gegner war besser und lag auch verdient vorne, aber die Gangart zwischen den Mannschaften war absolut in Ordnung. Wir haben auch nach dem Spiel noch längere Zeit mit gegnerischen Spielern am oder neben dem Platz gesprochen.“

Eine Begründung vom Schiedsrichter zum Abbruch gab es im Gespräch mit der BVZ nicht, nur so viel: „Ich gebe telefonisch dazu keinen Kommentar ab.“ Burgenlands Schiedsrichter-Obmann Benjamin Steuer äußerte sich aber zum Vorfall: „Ein Spieler soll mit der flachen Hand dem Schiedsrichter auf seine Hand geschlagen haben, daher gab es den Abbruch. Das ist für mich dann auch gerechtfertigt. Ich hätte es genauso gemacht.“