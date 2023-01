Torjäger Gulyas wird Coach von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II

Werbung

Laszlo Gulyas war zuletzt als Spieler beim 2. Liga Mitte-Klub SV Steinberg tätig, wo er seinen Anteil am Gewinn des Herbstmeistertitels beigetragen hatte. Auch in der Vorsaison war der Angreifer sehr erfolgreich und holte mit dem ASV Steinbrunn den Meistertitel in der 1. Klasse Nord. „Laszlo passt charakterlich und fußballerisch hervorragend zu uns. Er lebt Fußball, ist vielerorts bekannt und er kann mit seiner Erfahrung die Mannschaft bestens weiterentwickeln. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so der Sportliche Leiter Oliver Frank. Gemeinsam mit den beiden Co-Trainern Mario Postl und Zoltan Szemere soll „Gulya“ für neue Impulse beim Liga-Fünften sorgen – und gegebenenfalls soll auch eine Rangverbesserung in der 2. Klasse Mitte-Tabelle herauskommen.

Für dieses Vorhaben wurden auch einige Veränderungen im Kader vorgenommen: Mit dem Regionalliga-erfahrenen Jose Palacios, der in der Vergangenheit sogar als Profi in der 3. spanischen Liga aktiv war, soll die spielerische Qualität im Zentrum gehoben werden.

Defensive: Neue Gesichter

Im Abwehrverbund soll der beim SC Neusiedl/See bestens ausgebildete 25-jährige Innenverteidiger Richard Banfalvi für die notwendige Stabilität sorgen. Auch auf der Torhüter-Position soll der Konkurrenzkampf rund um Standardtorhüter Jens Hofer angeheizt werden: Mit Robert Hutter, der auch beim ASK Neutal in der 2. Liga Mitte spielte, wurde ein erfahrener Schlussmann verpflichtet. Weiters hat sich der ehemalige Regionalliga- und Landesliga-Torhüter Julian Rosenstingl, der auch beim SV Mattersburg unter Vertrag stand, bereit erklärt, auf Abruf zur Verfügung zu stehen. Rosenstingl ist Polizist und kann deshalb nur sporadisch trainieren. Auf der Abgangsseite stehen Ex-Spielertrainer Laszlo Egle, Adam Füredi und Adam Rapai. „Wir wollten Adam Rapai behalten, doch er hat unser Angebot ausgeschlagen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass noch ein Perspektivspieler zum Verein stößt“, so Frank.