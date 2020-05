Der Fünftplatzierte der 2. Klasse Mitte, der UFC Mannersdorf, ist einer jener Vereine in der Fußballszene, die in der meisterschafts- und trainingslosen Zeit der letzten Wochen alles andere als inaktiv waren. Die Klubleitung organisierte einige Sanierungsarbeiten am Sportplatz und kaufte in diesem Zusammenhang auch brandneue Schalensitze für einen kleinen Bereich der Tribüne.

„Da uns natürlich diese Zeiten vor größere Herausforderungen stellen, wurde die Idee geboren, dass wir Sitzplätze an unsere Fans zum Verkauf anbieten“, so der Sportliche Leiter des UFC, Ralph Supper. Die Initiatoren waren Andreas Schlegl und Tobias Schlögl, die laut Supper mit diesem Gedanken an den Vorstand herantraten und der diesen auch blitzartig umgesetzt hat.

„Wir bestellten 65 Sitze und boten die auch relativ rasch zum Verkauf an. Die Resonanz ist sehr gut, bis heute haben wir mehr als die Hälfte an den Mann oder die Frau gebracht. Unsere Fans bekommen die Möglichkeit, sich diesen Sitz zu sichern und dieser ist auch mit Vereinswappen und seinem/ihrem Namen versehen. Nach vielen einnahmeseitigen Ausfällen steht auch unser Verein vor der größten Herausforderung in seiner fast 60-jährigen Geschichte. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass der Verein wieder auf ein ähnliches Fundament gebaut ist wie er das vor der Corona-Krise war. Wir freuen uns, über jede Form der Unterstützung. Seit Kurzem gibt es eben auch die Möglichkeit, sich auf der Tribüne in Form eines Sitzplatzes zu verewigen“, erzählte der Sportliche Leiter des UFC im BVZ-Gespräch.