Viktor Hanák ist ab sofort neuer Trainer des SV Antau. Der Ungar hat 113 Spiele als Aktiver in der höchsten ungarischen Spielklasse aufzuweisen, unter anderem spielte er für Debrecen oder den FC ETO Györ. In Österreich spielte er mit dem ASK Baumgarten in der Regionalliga Ost und war zuletzt Spielertrainer in Trausdorf.

Noch-Spielertrainer Mark Hergovits wird als Spieler und CO-Trainer weiterhin aktiv bleiben. „Wir haben schon lange nach einem passenden Trainer gesucht, nun haben wir einen, dessen Philosophie völlig zu Antau passt“, so Hergovits.

Der erfahrene Hanák soll für mehr Professionalität, Konstanz und eine objektivere Herangehensweise sorgen. „Wenn man jeden Spieler persönlich kennt, ist es schwierig, die Dinge objektiv betrachten und bewerten zu können“, so Hergovits weiter, „dafür wird der neue Trainer jetzt sorgen, er bringt eine professionelle und objektive Sichtweise mit“.

Neben dem neuen Trainer gibt es auch bereits den ersten Neuzugang: Der junge Offensivspieler Lukas Fischer kommt aus Trausdorf zu Antau und soll im Angriff für frischen Wind sorgen. „Er passt perfekt zu uns, ist offensiv vielseitig einsetzbar“, fasste Hergovits zusammen.