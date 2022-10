Ein brisantes Lokalduell um Platz zwei

Werbung

UNTERPULLENDORF - MANNERSDORF, SAMSTAG, 15 UHR.

Wenn der UFC Mannersdorf am Samstag in der letzten Herbstrunde im sechs Kilometer entfernten Unterpullendorf gastiert, ist Derbystimmung angesagt. SCU-Obmann Christopher Juranich freut sich auf das Nachbarschaftsduell: „Beide Clubs haben eine hervorragende Hinrunde gespielt. Wir brennen schon alle auf die Partie und es wird sicher schwer und ein Spiel auf Augenhöhe. Aber ich hoffe mit unseren Fans, die sicher die besten in unserer Klasse sind, einen leichten Vorteil zu haben.“

Es wird eine Mammutaufgabe am Samstag und wir können nur überraschen. ralph supper Sektionsleiter UFC Mannersdorf

Zu Mannersdorf gibt es an sich eine sehr freundschaftliche Beziehung: „Spieler und Funktionäre respektieren sich sehr und es gibt viele Freundschaften. Während der 90 Minuten am Samstag werden die aber ausgeblendet werden. Sie kommen mit ihrer ersten Niederlage im Gepäck zu uns, aber das Ziel ist in den beiden Spielen Reserve und Kampfmannschaft sechs Punkte in Unterpullendorf zu lassen“, so der Obmann der Gastgeber, der vor allem vor der Offensive des Gegners großen Respekt hat. Mannersdorf wird wohl auf den Chef der Defensivabteilung, Zoltan Pollak, verzichten müssen, der bei der 0:1-Heimniederlage gegen Antau zuletzt mit muskulären Problemen ausgetauscht werden musste. Markus Waitz wird aus beruflichen Gründen fehlen und der Einsatz von Karl Steinzer ist aufgrund von Rückenproblemen mehr als fraglich. Goalgetter Benjamin Pogonyi kehrt allerdings nach seiner Sperre wieder zurück. UFC-Sektionsleiter Ralph Supper vor dem Spiel: „Es wird eine Mammutaufgabe am Samstag und wir können meiner Meinung nach nur überraschen. Die letzten Spiele waren zum Teil schon sehr eng und wir spielen unterm Strich eine sehr gute Hinrunde. Trotzdem wäre es schon wunderschön, wenn wir ungeschlagen aus Unterpullendorf die Heimreise antreten könnten. Sie haben viele Einzelspieler mit großer individueller Qualität. Alleine die komplette Abwehrkette hat durchwegs 2. Liga-Erfahrung. Der Platz ist relativ klein und es wird viele Strafraumszenen geben. Wir freuen uns auf die Partie.“ Sowohl die Reservemannschaften als auch die beiden Kampfmannschaften sind in der jeweiligen Tabelle „Nachbarn“. Das Mannersdorfer Reserveteam kann mit einem Sieg am Fünftplatzierten Unterpullendorf vorbeiziehen und die beiden Kampfmannschaften liegen punktegleich auf den Plätzen zwei und drei. Unglaublicherweise haben die beiden Teams, bei jeweils sechs Siegen, drei Remis und einer Niederlage, auch genau gleich viele Tore erzielt und erhalten. Bei einem Punkteverlust der Hirmer gegen Tschurndorf, krönt sich der Sieger dieses Nachbarschaftsderbys auch gleichzeitig zum Winterkönig. Es ist also angerichtet im Unterpullendorfer Simon Mörk-Stadion für ein Top-Derby ...