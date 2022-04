Oberpullendorfer Tischtennis-Cracks fixierten Titel vorzeitig

Werbung

Der Meistertitel der 2. Landesliga ist für Christoph Pfneiszl, Lukas Leitner, Thomas Pfneiszl und Elina Fuchs vom TTC Oberpullendorf 4 in trockenen Tüchern. Bereits am vergangenen Mittwoch ebnete ein 7:3-Sieg gegen Kleinhöflein den Weg zum erklärten Ziel. Dabei konnten sowohl Thomas als auch Christoph Pfneiszl die Nr. 1 der Einzel-Rangliste, Hannes Laszakovits, in die Knie zwingen.

Ein weiterer 8:2-Heimerfolg über Sieggraben am Samstag vergrößerte den Abstand auf Verfolger Mattersburg 3 weiter. Außerdem wurde die beeindruckende Serie von 14 Siegen und einem Unentschieden aus 15 Saisonspielen prolongiert. Die stolze Serie soll auch im letzten Spiel der Saison gegen Oberwart (Anm.: 23. April) aufrechterhalten werden.

Auch die Bilanz in der Einzel-Rangliste liest sich hervorragend: Christopf Pfneiszl auf Rang 3 (Anm.: 33 Siege - 6 Niederlagen), Thomas Pfneiszl auf Rang 4 (30:9), Elina Fuchs auf Rang 5 (23:7) und Lukas Leitner auf Rang 16 (14:10) sorgten für ein ausgeglichenes Team, das auch Ausfälle wie an diesem Samstag (Elina Fuchs bei WIN-Turnier in Linz) problemlos verkraften konnte.

Auch in der Doppelrangliste liegt man mit 12 Siegen und 3 Niederlagen klar auf Platz eins. „Eine alles in allem überragende Saison, die mit einer Meisterfeier beendet werden darf“, freut sich Philipp Patzelt mit seinen Vereinskollegen.