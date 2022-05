Fusion von Kaisersdorf und Markt St. Martin ist fix

Werbung

Zwei benachbarte Vereine bilden eine Spielgemeinschaft – in den letzten Jahren und vor allem seit Corona nichts Ungewöhnliches mehr. Demnach machen es jetzt auch 2. Liga-Verein ASK Kaisersdorf und 2. Klasse-Verein Markt Sankt Martin so.

Die beiden Vereine stellen ab kommender Saison, quasi nach dem regionalen Vorbild Lockenhaus-Rattersdorf, gemeinsam eine Kampf- und Reservemannschaft. Das ist seit Kurzem so gut wie fix. Der entsprechende Antrag wurde Ende vergangener Woche, wie Kaisersdorf-Obmann Roland Egresich informiert, bereits beim Burgenländischen Fußballverband eingebracht. Wird er bewilligt, steht der Kooperation nichts im Wege.

„Durch den Zusammenschluss erhoffen wir uns beide“, so Markt St. Martins Sportlicher Leiter Hermann Stocker, „sowohl sportlich als auch wirtschaftlich einen Aufschwung“. Zuletzt kämpfte man beidseitig mit Personalmangel, tat sich teils schwer, eine Reservemannschaft zu stellen – das soll jetzt ein Ende haben.

Gespielt wird wohl in der 2. Liga oder 1. Klasse

Die Spielgemeinschaft wird unter dem offiziellen Namen „SpG Kaisersdorf/Markt Sankt Martin“ auflaufen. In welcher Klasse gespielt wird, ist aktuell noch unklar. Es soll aber jedenfalls in der Klasse gespielt werden, in der sich Kaisersdorf am Ende der Meisterschaft befindet. Das ist letztlich, schafft das derzeit akut abstiegsbedrohte Kaisersdorf den Klassenerhalt, die 2. Liga, gelingt dieser nicht, die 1. Klasse.

Vorstandsmäßig wird sich die Spielgemeinschaft aus den Funktionären der aktuellen Klubs zusammensetzen.