2. Liga Mitte: Siege für Top-Zwei und ein Pilgersdorfer Trainereffekt

Neudörfl - Lockenhaus-Rattersdorf 2:0. Mateas Lemut (11.) brachte die Außenseiter aus Neudörfl nach einer flachen Hereingabe von der Seite in Führung. Danach versuchten die Jungs von Willi Leser Einiges, doch so richtig klappen sollte es laut dem Coach nicht: „Wir haben eigentlich gut gespielt. Leider haben wir alle unsere Torchancen vergeben.“ Die Neudörfler hingegen versuchten so gut wie möglich die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Aus einem Konter besiegelten sie dann den ersten Heimsieg der Saison dank eines Treffers von Samuel Glöckel (78.), der den Ball im Rückraum der Abwehr erhielt und in die Maschen schweißte. „Das war spielerisch wahrscheinlich eine unserer schwächsten Leistungen diese Saison. Das ist das Paradoxe am Fußball“, erklärt Neudörfl-Trainer Christian Staffler die Leistung seines Teams.

Rohrbach - Forchtenstein 3:0. „Das war ein verdienter Sieg für Rohrbach, da müssen wir nicht diskutieren,“ so die ehrliche Analyse von Burgherren-Coach Ronny Spuller. Ein Patzer in der Forchtensteiner-Defensive wurde postwendend von Norbert Füleki (8.) bestraft. Die Rohrbacher behielten nach dem Treffer weiterhin die Oberhand und kamen durch einen Konter, vollendet von Fabian Kornholz (60.) zu ihrem zweiten Tor des Abends. SVR-Trainer Karl Rupprecht war mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: „Wir haben das Spiel eigentlich 90 Minuten lang dominiert. Es war ein sehr gutes Spiel von uns.“ Rohrbach-Mittelfeldmann Andreas Mihalits (90+1.) belohnte seinen starken Auftritt in der Nachspielzeit noch mit dem verdienten 3:0 für die Gansbären.

Kaisersdorf/St. Martin - Z-S-P 0:1. Nach dem schnellen Vereinswechsel gab es für Christian Rotpuller bereits den ersten Auswärtserfolg zu bejubeln. Das enge Ergebnis spiegelte auch die Spielanteile auf dem Platz wider: Die beiden Teams begegneten sich nämlich auf Augenhöhe. ZSP-Coach Christian Rotpuller bestätigte: „Man muss Kaisersdorf / Markt St. Martin wirklich ein Kompliment machen. Dass sie nur 4 Punkte haben wundert mich.“ Nach einem Corner brachte Miroslav Danis (59.) die Gäste per Kopf in Führung. Danach ging die Partie noch weiter hin und her. In der Schlussphase musste sich dann noch Z-S-P-Eigengewächs Martin Haider (89.) mit der Ampelkarte vorzeitig verabschieden. Am Ergebnis änderte dies jedoch nichts. Für SpG-Trainer Lorandt Schuller wäre ein Unentschieden drin gewesen: „Das war eine ausgeglichene Partie. Es hätte auch 0:0 enden können.“

Lackenbach - Pilgersdorf 1:3. Aus einem fragwürdigen Eckball erhielten die Gäste einen noch fragwürdigeren Elfmeter. Michael Kirnbauer (16.) ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und sorgte für den wichtigen Führungstreffer in diesem Kellerduell. Für Lackenbach-Trainer Christian Janitsch ein ungünstiger Zeitpunkt: „Wir waren dann komplett von der Rolle. Ich will mich nicht ausreden, aber nach solchen Schiedsrichterentscheidungen waren wir extrem verunsichert.“ Ein Herumgestochere im Strafraum nutzte USC-Verteidiger Jakob Schermann (35.) zum 2:0. Und auch Máté Major (43.) machte mit seinem Treffer zum 3:0 eigentlich schon von der Pause alles klar. In der zweiten Hälfte ließen die Jungs von Sandor Homonnai aber etwas nach: „Wir hatten Angst, dass es so wie letzte Woche (3:3 gegen Steinberg) noch schiefgehen könnte.“ Die Lackenbacher kämpften weiter, kamen aber bis auf ein Tor von Christian Weninger (83.) nicht näher an den USC heran.

MSV - Neutal 3:1. Immer wieder wurden Mattersburger-Offensivbemühungen von Neutaler Aufopferungsbereitschaft in die Schranken gewiesen. Dafür gingen die Gäste aus Neutal auch durch ein Eigentor von Mattersburg-Aushilfsverteidiger Lukas Grimmer (29.) in Führung. „Wir waren erste Halbzeit nicht gut. Wir waren träge und im Kopf zu langsam“, bewertete MSV-Coach Josef Kühbauer das Spiel seines Teams. In der zweiten Hälfte sollte sich dies jedoch ändern. Für Neutal-Trainer Dietmar Reiberger ein Zeichen der Mattersburger Qualität: „Ich habe meinem Team in der Pause gesagt, dass wenn wir so weitermachen und kämpfen, dass wir etwas mitnehmen können. Und dann war das Spiel aber in zehn Minuten gelaufen.“ Matthias Müller (52.) erzielte nach einem Stanglpass den Ausgleich. Christian Frkat (55.) erhöhte mit einem Schuss ins lange Eck und wenig später machte Mirza Sejmenovic (64.) den Deckel drauf.

Draßmarkt - Oberpullendorf 1:2. Die Draßmarkter standen tief und ließen die Favoriten aus Oberpullendorf vorerst das Spiel machen. Dies sollte aber nicht lange funktionieren, da Aldin Salihovic (15.) den SCO nach einem Eckball in Führung brachte. Es sollte nicht der letzte Corner des Abends werden und so erzielte, erneut Salihovic (35.) sein zweites Tor des Spiels. Danach waren die Draßmarkter das bemühtere Team. Gabriel Fuchs (47.) traf kurz nach dem Seitenwechsel zum Anschluss und ließ die Hausherren noch einmal hoffen. „Sie haben wirklich Druck gemacht, wir haben einfach nur dagegengehalten,“ so SCO-Trainer Daniel Wind. Die Gäste konzentrierten sich auf die Defensive und kamen aus einem Konter auch noch zu einem Torerfolg, dieses wurde aber aufgrund abseits aberkannt.

Steinberg - Bad Sauerbrunn 1:3. Die Gäste aus dem Kurort gingen durch Raphael Pohl (16.) in Front. In Verlauf der ersten Hälfte sollte es bis auf das Tor jedoch keine wirklichen Höhepunkte mehr geben. Nach dem Seitenwechsel folgten eine, laut SCBS-Coach Richard Kern, Schwächephase der Gäste: „Es war eine gute rassige Partie. Bis auf diese zehn Minuten waren wir die bessere Mannschaft.“ Gergely Horvath (56.) nutzte diese zum Ausgleich für die Hausherren. Danach waren aber wieder die Kurortler am Drücker und gingen durch einen direkten Freistoß von Joker Erik Koronics (69.) erneut in Führung. „Wir haben nach dem 1:2 aufgemacht und uns leider einen Konter gefangen“, erklärte Steinberg-Obmann Manfred Schmidt die Schlussphase des Spiels. Erik Koronics (81.), stellte mit seinem zweiten Jokertor des Spiels, dann noch auf 1:3 und besiegelte den Sauerbrunner-Auswärtssieg.

Oberpetersdorf-Schwarzenbach - Oberloisdorf 4:0. Die Machtverhältnisse waren in diesem Spiel klar verteilt. Die Gäste aus Oberloisdorf blieben zu Beginn vermehrt in der eigenen Hälfte und ließen den Hausherren das Spiel gestalten. Lukas Kubus (39.) brachte seine Jungs in Front. „Der Gegner war passiv. Wir haben versucht das auszuspielen und gute Lösungen gefunden“, erklärte FSG-Coach Markus Schmidt. Diese Lösungen nutzten sowohl Jakub Slezak (60.), Luca Sedlatschek (73.) und Zsolt Szücs (75.) mit ihren Toren zu einem deutlichen 4:0-Heimsieg.

Statistik

SC Neudörfl – SC Lockenhaus-Rattersdorf 2:0 (1:0),- Torfolge: 1:0 (11.) Lemut, 2:0 (78.) Glöckel.

Reserve: abgesagt.

SR: Flasch.- Erich Hörandl Sportanlage, 100.

Neudörfl: Oprodovsky; Sagir (86. Hajek), Pascal Grasmuck, Schwarz, Reiner; Lemut (70. Tafalari), Gritsch, Thonhofer; Kristianidi (75. Borazancioglu), Berdynaj (45. Glöckel), Christoph Grasmuck (45. Reisner).

Lockenhaus-Rattersdorf: Kiss; Leitner (75. Stampf), Matthias Beiglböck, Hanzl, Gneis; Florian Beiglböck (56. Winkler), Duschanek, Mathe, Horvath (45. Grosinger), Szabo; Lencse.

SV Rohrbach – SV Forchtenstein 3:0 (1:0),- Torfolge: 1:0 (8.) Füleki, 2:0 (60.) Kornholz, 3:1 (90+1.) Andreas Mihalits.

Reserve: 2:3 (Fasching, Krammer; Guc 2, Piller).

SR: Kazanci.- Gansbärenstadion, 300.

Rohrbach: Radowan; Herowitsch, ManuelMihalits, Tomassovits, Kirjak; AndreasMihalits, Stöger, Kornholz (89. Mandl), Kirjak, Gosztola (83. Mongold), Leimstättner; Füleki.

Forchtenstein: Geisendorfer; Tetezi, Gernot Leitner, Majer, Brunner (85. Widlhofer); Amring, Strodl (74. Spuller), Hahn, Marin (74. Tatar), Vlahovic; Lukic.

SpG Kaisersdorf / Markt St. Martin – SV 7023 Z-S-P 0:1 (0:0),- Tor: 0:1 (59.) Danis.

Gelb-rote Karte: Martin Haider (89., Foul).

Reserve: 1:2 (Pauer; Glatz, Trimmel).

SR: Bekteshi,- Kaisersdorf, 120.

Kaisersdorf / St. Martin: Kollarits; Heinrich, Vajda, Zsirai, Nagy; Benecz, Ivanyi, Rathmanner (77. Draxler), Stocker, Sommer; Toska.

ZSP: Wiemer; Moritz Schopf, Kummer, Danis, DanielHanbauer; MarkusHaider, Humel, Martin Haider, Gludovatz; Brata, Majtan (90. Deniel Hanbauer).

SV Lackenbach – USC Pilgersdorf 1:3 (0:3),- Torfolge: 0:1 (16., Strafstoß) Kirnbauer, 0:2 (35.) Schermann, 0:3 (43.) Major, 1:3 (83.) Weninger.

Reserve: 1:4 (Weninger; Schlögl 2, Pichler, Art).

SR: Dinleyici,- Lackenbach, 100.

Lackenbach: Salaba; Kovacs, Janitsch, Mörk, Bauer; Nusshall, Halper, Karoly (55. Stammer), Mörkl (55. Stanimirovic), Pekovits; Csire (74. Weninger).

Pilgersdorf: Rosza; Marsai, Jakob Schermann, Major, Szabo (73. Gugola); Puhr, Bori (88. Schlögl), Imre, Vass; Kirnbauer, Raphael Schermann (73. Toth).

SV 2020 – SV Neutal 3:1 (0:1),- Torfolge: 0:1 (29., Eigentor) Grimmer, 1:1 (52.) Müller, 2:1 (55.) Frkat, 3:1 (64.) Sejmenovic.

Gelb-rote Karte: Trummer (85., Foul).

Reserve: 5:1 (Pöttschacher 3, Köse, Hoffmann; Trummer).

SR: Kaiser.- Pappelstadion, 400.

MSV: Cech; Kaiser (90. Huber), Stöger, Leitgeb, Grimmer; Knotzer (90. Pauschenwein), Frkat, Garib (81. Koch), Müller; Ortner (70. Reitbauer), Sejmenovic (90. Pöttschacher).

Neutal: Palatin; Schreiner (45. Hatz), Filz, Mitrik, Tremmel; Ilic, Berbati, Trummer, Dominkovitsch (69. Lehrner), Berlakovich; Kondrlik.

SV Draßmarkt – SC Oberpullendorf 1:2 (0:2),- Torfolge: 0:1 (15.) Salihovic, 0:2 (35.) Salihovic, 1:2 (47.) Fuchs.

Reserve: 2:4 (Treiber, Muresan; Frittum, Györgyice, Schmidt 2).

SR: Leitner.- Draßmarkt, 200.

Draßmarkt: Uj; Fuchs (59. Köllerer), Schimmer, Gschirtz, Köver (42. Rainprecht); Bader, Virág, Bader, Straß, Krutzler, Kornfeld; Damasdi.

Oberpullendorf: Moritz; Salihovic, Weigerding, Berlakovich, Fabian Blazovich; Peter Hofer, Andreas Hofer, Bagi, Reiter (64. Tobias Blazovich), Batizi-Pócsi; Molnar (84. Rainer).

SV Steinberg – Bad Sauerbrunn 1b 1:3 (0:1),- Torfolge: 0:1 (16.) Pohl, 1:1 (56.) Gergely Horvath, 1:2 (69., Freistoß) Koronics, 1:3 (81.) Koronics.

Reserve: 0:9 (Weber, Gruber 4, Lang, Knotzer, Steindl, Knopf)

SR: Pllana,- Steinberg, 70.

Steinberg: Mester; Tancsics, Halmai, Kozmor, Devecseri; Labat, Karall (74. Marton), Friedl, Kun, Patulea (82. Javed); Gergely Horvath.

Bad Sauerbrunn: Ehrenböck; Michael Wang (65. Ruf), Gausch, Nagy; Tanzler (45. Jungbauer), Pierre Wang (65. Koronics), Ernst, Lackner, Ilkoski; Kubik, Pohl.

FSG Oberpetersdorf-Schwarzenbach – SV Oberloisdorf 4:0 (1:0),- Torfolge: 1:0 (39.) Kubus, 2:0 (60.) Slezak, 3:0 (73.) Sedlatschek, 4:0 (75.) Szücs.

Gelb-rote Karte: Szöts (49., Foul).

Reserve: 5:1 (Bredl, Schöll 2, Gruber 2; Grünwald).

SR: Kaiser,- Schwarzenbach, 120.

Oberpetersdorf-Schwarzenbach: Lacko; Sedlatschek, Papp, Reiberger, Koch; Lucca Klee (81. Bredl), Frank, Exel (69. Moritz Klee), Julian Schöll (54. Szücs); Kubus (81. Lucas Schöll), Slezak.

Oberloisdorf: Iby; Zoltan Nemeth, Vert, Schedl, Fara; Wolfgeher, Pinter, Jan Art, Erik Nemeth, Szöts; Polomi (85. Marco Art).