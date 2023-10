SpG Kaisersdorf/St. Martin besetzt Trainerposten neu

Der neue Mann war bereits in der vergangenen Saison als Spieler für die SpG Kaisersdorf/Markt St. Martin unterwegs. Im Sommer ging es für Markus dann in die 1. Klasse Süd zum SK Unterschützen. Obwohl man in Unterschützen derzeit mit 7 Siegen aus 9 Spielen auf dem ersten Tabellenplatz steht verlief die Saison für den Neo-2. Liga Mitte-Coach wenig zufriedenstellend: „Als Spieler in Unterschützen hat das leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wegen meines Berufs war ich nicht sicher, ob ich als Spieler weitermachen kann und habe daher bei Kaisersdorf/St. Martin angefragt, ob ich mich bei ihnen bis zur Winterpause fit halten kann.“

Für die Spielgemeinschaft und Sektionsleiter Hermann Stocker ein glücklicher Zufall: „Er kennt unsere Spieler. Gerade zu diesem Zeitpunkt ist es schwer einen neuen Trainer zu finden, der keine längere Eingewöhnungszeit braucht.“



Vorerst soll Markus bis zur Winterpause die Geschicke in Kaisersdorf/Markt St. Martin leiten. Sollten beide Parteien jedoch zufrieden mit den Leistungen sein, könnte das Engagement auch verlängert werden. Auch für Gabor Markus ist es eine passende Gelegenheit: „Ich habe vor später Trainer zu werden. Die UEFA-B-Lizenz habe ich bereits.“ Nach seiner Tätigkeit an der Seitenlinie soll es für den 32-jährigen aller Voraussicht nach aber als Spieler zurück auf den Rasen gehen. In der Zwischenzeit erwartet ihn beim Aufsteiger eine herausfordernde Aufgabe. Die SpG steht mit 7 Punkten aus 10 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach dem 0:2 beim Debüt gegen Oberpullendorf wartet auf den Neo-Coach mit dem seit vier Spielen sieglosen SC Lockenhaus-Rattersdorf die nächste Bewährungsprobe.