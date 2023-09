2. Liga Mitte: Spitzen-Quartett siegt auch in Runde sechs weiter

Lackenbach - Rohrbach 1:1. Die Teams schenkten sich in der Anfangsphase nichts. Jeder spielerische Ansatz wurde von Kampf- und Laufbereitschaft beider Mannschaften zunichte gemacht. Nach einem Eckball gingen die Heimischen durch Maximilian Janitsch (31.) in Führung. SVR-Verteidiger Martin Leimstättner wurde kurz darauf des Platzes verwiesen. Die Gansbären bewiesen aber Moral und gelangten kurz vor der Halbzeit durch Fabian Kornholz (45.) zum Ausgleich. „Wir haben uns in der zweiten Hälfte, mit einem Mann mehr, nicht unbedingt leichter getan,“ erklärte Lackenbach-Coach Christian Janitsch. Tatsächlich waren die Gäste nach der Pause das bessere Team. Die Rohrbacher drückten zwar noch auf den Sieg, doch der Torerfolg sollte der Truppe von Karl Rupprecht verwehrt bleiben. Rupprecht war mit der Leistung seines Teams in der zweiten Hälfte aber zufrieden: „Wir waren mit zehn Leuten stärker als mit elf. Da hätten wir es gut und gerne auch gewinnen können.“





Lockenhaus-Rattersdorf - Neutal 2:1. Die erste Hälfte blieb recht ereignisarm. Für Neo-Neutal-Coach Dietmar Reiberger stand fest: „Wer hier das erste Tor schießt, der gewinnt auch das Spiel.“ In der zweiten Hälfte verwandelte Laszlo Lencse (50.) einen Freistoß zur Führung für die Hausherren. Der Bann war gebrochen, doch das Spiel gewann auch weiterhin nicht wirklich an Tempo. Niklas Grosinger (85.) besiegelte den Heimsieg mit seinem Treffer zum 2:0. Für Lockenhaus-Rattersdorf-Geschäftsführer Markus Winkler eine souveräne Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte: „Wir haben aufgehört mit den hohen Bällen und angefangen Fußball zu spielen. Über die 90 Minuten gesehen, geht der Sieg in Ordnung.“ In der Nachspielzeit brachte Neutal-Mittelfeldmann Michael Trummer (90+3.) das Team von Dietmar Reiberger noch einmal ran, der Lucky-Punch zum Ausgleich sollte jedoch nicht mehr gelingen.





Neudörfl - Oberpullendorf 2:5. Die Gäste reisten als klare Favoriten in Neudörfl an. Ähnlich war auch der Spielverlauf in der ersten Hälfte. Der SCO war spielbestimmend und Neudörfl setzte immer wieder Nadelstiche. Istvan Bagi (3.) brachte die Truppe von Daniel Wind in Führung. Balazs Batizi-Pócsi erhöhte wenig später (7.) auf 2:0 für die Gäste. In der zweiten Hälfte waren die Hausherren am Drücker und erzielten durch Alexander Dutter (51.) den Anschlusstreffer. Rene Sturm (58.) ließ die Neudörfler Hoffnungen mit seinem Tor aber wieder abklingen. SCO-Trainer Daniel Wind: „Die Reaktion meiner Jungs war genial. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Neudörfl-Coach Christian Staffler sah das ähnlich: „Wir waren in dieser Phase gut an ihnen dran. Das Tor hat uns dann das Genick gebrochen.“ Klaus Reiter (78.) erhöhte noch auf 1:4, ehe sowohl Christoph Grasmuck (84.) für die Hausherren und Julian Ribaritsch (88.) für die Gäste zum 2:5-Endstand netzten.





Kaisersdorf/St. Martin - Bad Sauerbrunn 0:3. Das Spiel war von Beginn an, auch den Temperaturen geschuldet, sehr zerfahren. Die wenigen Chancen, die es auf beiden Seiten gab, konnten von den jeweiligen Torhütern vereitelt werden. Nach der Pause waren die Gäste jedoch effizienter: Raphael Pohl (53.) netzte per Kopf zur Bad Sauerbrunn Führung. Daniel Hutter (57.) machte kurze Zeit später, ebenfalls per Kopf, den Doppelschlag perfekt. Und auch Nandor Nagy (84.) traf in der Schlussphase, erneut per Kopf zum 3:0 Endstand für die Kurortler. Für SpG-Trainer Lorandt Schuller ärgerlich: „Wir haben die gleichen Chancen wie sie gehabt. Nur unsere blieben ungenützt.“ SCBS-Coach Richard Kern sah das anders: „Das Spiel war so wie es sich liest. Es war nur eine Frage der Zeit bis wir zum ersten Mal treffen.“





Mattersburg - Oberloisdorf 4:0. Der MSV setzte seine bestechende Form auch gegen Oberloisdorf fort und holte sich alle drei Punkte. Die Truppe von Josef Kühbauer ging durch einen schön herausgespielten Treffer von Philip Knotzer (22.) in Führung. Adnan Garib (35.) legte nach und schickte das Spiel mit 2:0 in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte gab es für die Oberloisdorfer nicht viel zu holen. Philip Knotzer (56.) machte sein zweites Tor des Abends, ehe Harvey Ortner (65.) den Sack mit seinem Tor zumachte. MSV-Coach Kühbauer war mit dem Auftreten seiner Jungs zufrieden: „Wir hatten viele schöne Spielzüge. Mit besserer Chancenverwertung hätte das noch höher enden können. Im Großen und Ganzen ein souveräner Sieg.“





Draßmarkt - Z-S-P 3:3. Das Spiel begann mit einem Schreckmoment für Z-S-P: Alex Damasdi (5.) traf zur Führung für die Gastgeber und Mittelfeldmotor Filip Pankarican musste früh, nach einer unsauberen Landung, ausgewechselt werden. Als Ersatz kam Deniel Hanbauer in die Partie. Hanbauer (12.) erfüllte seine Aufgabe mit Bravour und brachte die Gäste kurz nach seiner Einwechslung zum Ausgleich. Aus einem Eckball machte Stefan Gludovatz (35.) das, auch für Z-S-P-Trainer Christian Kodydek etwas glückliche 1:2: „Dass wir da mit der Führung in die Pause gehen, war vielleicht nicht ganz verdient.“ Aus der Kabine kamen die Draßmarkter besser heraus und rissen, durch Tore von Emanuel Straß (49.) und Jürgen Kornfeld (59.), die Führung wieder an sich. „Nach dem Wiederanpfiff haben wir richtig Druck gemacht. Die Tore hatten wir uns verdient,“ so das Lob von Draßmarkt-Coach Christian Rotpuller. Ganz vorbei war das Spiel jedoch noch nicht und so erzielte Martin Haider (88.) noch den Ausgleich für Z-S-P.





Steinberg - Forchtenstein 1:1. Bei hohen Temperaturen konzentrierten sich die Hausherren auf die Defensive. Den Forchtensteinern fiel es schwer, aussichtreiche Möglichkeiten zu generieren. Dejan Lukic (65.) konnte den Bann jedoch brechen. Danach war bei den Gästen, laut Trainer Ronny Spuller aber die Luft raus: „Wir haben für das Tor sehr viel Aufwand betrieben. Danach konnten wir nicht mehr zulegen.“ Die Steinberger kämpften sich zurück ins Spiel und trafen aus einem Eckball durch Gergely Horvath (74.) zum Ausgleich. Für Steinberg-Obmann Manfred Schmidt ein gutes Spiel seines Teams: „Nach dem Gegentor waren wir richtig gut. Wir haben uns da stark verbessert.“





Oberpetersdorf/Schwarzenbach - Pilgersdorf 2:0. Die Hausherren hatten das ganze Spiel über einen großen Teil des Ballbesitzes. Jakub Slezak wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und Lukas Kubus (20.) verwandelte souverän. Nach einer halben Stunde musste sich USC-Spielertrainer Janos Imre mit seiner zweiten gelben Karte verabschieden. „Wir haben in Unterzahl noch alles probiert. Es hat aber leider nicht mehr funktioniert,“ so Imre. Danach waren nur noch die Gastgeber am Drücker. Doch erst Joker Zsolt Szücs konnte den Favoriten in der Nachspielzeit (90+2.) den Sieg garantieren. Für FSG-Coach Markus Schmidt war die Chancenfülle seiner Jungs ein gutes Zeichen: „Es ist schön zu sehen, dass wir auch gegen so einen tief stehenden Gegner so viele Möglichkeiten generieren können, auch wenn wir diese nicht immer genutzt haben.“

Alle Statistiken auf einen Blick:

SV Lackenbach - SV Rohrbach 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (31.) Janitsch, 1:1 (45. Kornholz). Reserve: abgesagt. SR: Bekteshi.- Lackenbach, 150. Gelb-Rote Karte: Leimstättner (39., Foul). Lackenbach: Salaba; Kovacs, Janitsch (78. Lösch), Mörk, Bauer; Nusshall (85. Weninger), Halper, Karoly, Mörkl, Pekovits (72. Stammer); Csire. Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Manuel Mihalits, Leimstättner, Kirjak; Kornholz (85. Scheiber), Andreas Mihalits (56. Mongold), Stöger, Tomassovits, Gosztola (72. Hodosi); Füleki.

SC Lockenhaus-Rattersdorf - SV Neutal 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (50., Freistoß) Lencse, 2:0 (85.) Grosinger, 2:1 (90+3.) Trummer). Reserve: 4:3 (Gager, Gmeindl, Horvath, Pichler; Lehrner 2, Seidl). SR: Maxharri.- Lockenhaus, 120. Lockenhaus-Rattersdorf: Kiss; Leitner, Matthias Beiglböck, Hanzl, Gneis; Duschanek (72. Florian Beiglböck), Mathe, Grosinger, Winkler (90. Stampf), Szabo (86. Gmeindl); Lencse (86. Gager). Neutal: Palatin; Schreiner, Mitrik, Filz, Tremmel; Trummer, Reiszner, Berlakovich (60. Ilic), Reisenhofer (90+2. Dominkovitsch); Berbati, Kondrlik.

SC Neudörfl - SC Oberpullendorf 2:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (3.) Bagi, 0:2 (7.) Batizi-Pócsi, 1:2 (51.) Dutter, 1:3 (58.) Sturm, 1:4 (78.) Reiter, 2:4 (84.) Christoph Grasmuck, 2:5 (88.) Ribaritsch. Reserve: 3:1 (Reisner, Borazancioglu 2, Blazovich). SR: Heiner.- Erich Hörandl Sportanlage, 200. Neudörfl: Oprodovsky; Lemut, Dutter, Pascal Grasmuck, Reiner; Thonhofer, Gritsch (73. Tafalari), Sagir (68. Reisner); Kristianidi, Berdynaj (45. Christoph Grasmuck), Glöckel. Oberpullendorf: Moritz; Salihovic, Weigerding, Berlakovich, Fabian Blazovich; Andreas Hofer, Peter Hofer (81. Tobias Blazovich), Bagi, Batizi-Pócsi (65. Reiter); Sturm (71. Ribaritsch), Molnar.

SpG Kaisersdorf/Markt St. Martin - Bad Sauerbrunn 1b 0:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (53.) Pohl, 0:2 (57.) Hutter, 0:3 (84.) Nagy. Reserve: 0:3 (Knopf, Dittrich, Sagartz). SR: Mittermann-Zech.- St. Martin, 150. Kaisersdorf/St. Martin: Kollarits (45. Laszlo); Stocker, Zsirai, Nagy, Vajda; Benecz (81. Rathmanner), Draxler (58. Toska), Wiedenhofer, Ivanyi, Sommer; Jurik. Bad Sauerbrunn: Ehrenböck; Jungbauer, Nagy, Hutter, Ruf; Ernst (75. Michael Wang), Pierre Wang (69. Koronics), Gallei (69. Loos); Ilkoski, Pohl, Steinhöfer (86. Tanzler).

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach - USC Pilgersdorf 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (20., Elfmeter) Kubus, 2:0 (90+2.) Szücs. Gelb-Rote Karte: Imre (30, Foul). Reserve: 6:0 (Lucas Schöll 2, Niklas Schöll, Exel 2, Gruber). SR: Erdem.- Schwarzenbach, 110. Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Lacko; Roschitz, Gajdoš, Reiberger (76. Exel), Sedlatschek; Frank, Klee, Schöll (45. Szücs), Kubus (76. Koch), Huber (89. Papp); Slezak. Pilgersdorf: Rosza; Thurner, Major, Jakob Schermann; Marsai, Bori, Imre, Puhr; Toth (73. Gugola), Vass, Kirnbauer.

MSV 2020 - SV Oberloisdorf 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (22.) Knotzer, 2:0 (35.) Garib, 3:0 (56.) Knotzer, 4:0 (65.) Ortner. Reserve: 3:1 (Pöttschacher 2, Huber; Eigentor). SR: Ziermann.- Pappelstadion, 500. Mattersburg: Cech; Höller (80. Pöttschacher), Stöger, Leitgeb, Kaiser; Müller, Garib (80. Fröch), Grimmer (67. Frkat), Knotzer; Ortner (80. Tim Reitbauer), Sejmenovic (62. Jonas Reitbauer). Oberloisdorf: Iby; Vert, Kuzmits (45. Schedl), Zoltan Nemeth, Fara; Jan Art (46. Pinter), Marco Art (77. Krancz), Erik Nemeth, Peter Nemeth; Szöts, Szöllösi.

SV Draßmarkt - SV 7023 Z-S-P 3:3 (1:2).- Torfolge: 1:0 (5.) Damasdi, 1:1 (12.) Deniel Hanbauer, 1:2 (35.) Gludovatz, 2:2 (49.) Straß, 3:2 (59.) Kornfeld, 3:3 (88.) Haider. Reserve: 2:3 (Muresan, Treiber; Glatz, Prantl, Glatz). SR: Braunschmidt.- Draßmarkt, 200. Draßmarkt: Uj; Köver, Schimmer, Virág, Gschirtz; Bader, Köllerer, Krutzler (82. Treiber), Straß, Kornfeld; Damasdi. Z-S-P: Wiemer; Schopf, Kummer, Markus Haider, Daniel Hanbauer (88. Szabo); Pankarican (11. Deniel Hanbauer), Humel, Martin Haider, Gludovatz, Brata; Majtan.

SV Steinberg - SV Forchtenstein 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (65.) Lukic, 1:1 (74.) Gergely Horvath. Reserve: 0:3 (Guc 2, Baier). SR: Gruber.- Steinberg, 120. Steinberg: Mester; Schrödel (67. Rasztovits), Kozmor, Szabo, Devecseri; Halmai, Pongrazc, Friedl, Kun, Detre Horvath; Gergely Horvath. Forchtenstein: Geisendorfer; Brunner, Gernot Leitner, Majer, Alexander Leitner; Tetezi, Widlhofer (45. Spuller), Hahn (45. Strodl), Marin, Vlahovic, Lukic (81. Puntigam).