Veränderung im Tabellenkeller

Nach rund drei Monate ist für den Ex-Oberwart-Coach Schluss. Die bisherigen Leistungen der Oberloisdorf waren wechselhaft: 2 Siege, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen reichten bislang nur für den 14. Platz in der 2. Liga Mitte. Die Schuld lag dabei, laut Oberloisdorf-Obmann Christopher Schedl, aber keineswegs nur beim Trainer: „Wir sind eine kleine Ortschaft und schon mit einem sehr kleinen Kader in die Saison gegangen.“ Besonders die Ausfälle von Leistungsträgern wie Ionut-Andrei Lazar, der bislang mit einer Sprunggelenksverletzung ausfällt und Manuel Steinwendter, der nach einem Bänderriss im Knie immer wieder mit Entzündungen zu kämpfen hat, sind schwer zu verkraften. Letzterer zählte mit 7 Saisontoren in der vergangenen Spielzeit zu den torgefährlichsten Spielern im Kader der Oberloisdorfer.

Auch beim 2:2-Remis im 6-Punkte-Spiel mit Kellerkind Lackenbach blieb der ersehnte Befreiungsschlag aus. Die Trennung sei, so Obmann Schedl aber im Guten verlaufen: „Wir haben uns am Samstag nach dem Spiel hingesetzt. Es war in beidseitigem Einvernehmen.“

Bis auf Weiteres wird Defensivmann Patrick Kuzmits, wie auch schon am Ende der abgelaufenen Saison, das Training leiten.