Alex Wolfgeher wieder beim SVO

Ein Sommerabgang kehrt zum SV Oberloisdorf zurück. Alexander Wolfgeher, der bereits von Jänner 2017 bis eben zum Juni 2022 beim 2. Liga Mitte-Klub kickte, startet in seine zweite Oberloisdorf-Ära. „Der Kontakt zu Sektionsleiter Christopher Schedl und Kapitän Dominik Schedl riss nie ab. Die beiden haben die Rückkehr dann auch eingefädelt“, freut sich Obmann Manuel Pratscher über die Rückkehr des Sechsers, der im Bedarfsfall auch in der Innenverteidigung einspringen kann. Erstmals im Einsatz soll Wolfgeher dann am kommenden Samstag um 14 Uhr in der Kiraly-Akademie in Szombathely sein, wenn sein neues (altes) Team auf den SV Rechnitz aus der 2. Liga Süd trifft.

Mit den bisherigen Trainingseindrücken des gesamten Teams ist Obmann Pratscher sehr zufrieden: „Alle hauen sich rein, auch die Trainingsbeteiligung ist gut.“ Mit dabei war auch Lukas Schedl, der für ein halbes Jahr leihweise von HRVATI zum U23-Team stößt.