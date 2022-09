Breiter Kader als Pluspunkt beim SV Lackenbach

Werbung

Lackenbach vor einem Jahr und Lackenbach jetzt – da liegen Welten dazwischen! Während der SVL in der Vorsaison nach ebenfalls sieben gespielten Matches bei mickrigen zwei Punkten hielt und abgeschlagen am letzten Tabellenplatz stand, thront der Verein jetzt punktgleich mit Tabellenführer Marz vom zweiten Platz der 2. Liga Mitte. Und das mit beeindruckender Statistik: In den ersten sieben Spielen holte die Truppe von Roman Fennes sechs Siege!

Die Gründe für den „Aufwind“ sind vor allem in der Winter-Transferpolitik zu sehen, wo sich der Verein namhaft verstärkte, unter anderem einen David Witteveen, der auch jetzt am Fließband trifft, ins Boot holte. Doch nicht nur darin sieht Fennes, der ebenfalls im Winter kam, Pluspunkte, sondern auch die Kaderbreite tut es ihm an: „Wir haben stets 16 bis 20 Spieler am Training, dazu aktuell kaum Verletzte. Der Konkurrenzkampf, der derzeit herrscht, macht, denke ich, schon viel aus.“

Dennoch löst der aktuelle Lauf (sechs Siege in Serie) keinen Übermut aus. Fennes klar und deutlich: „Unser ursprüngliches Saisonziel war ein einstelliger Tabellenplatz, wir sind voll über den Erwartungen. Derzeit greift ein Radl perfekt ins andere. Wir werden natürlich schauen, dass wir das möglichst lange beibehalten.“ Und wer weiß, wo der Weg dann noch hinführen kann...