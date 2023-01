Csire heuert in Pilgersdorf an

Werbung

Der USC Pilgersdorf will im Frühjahr nichts dem Zufall überlassen. Dafür tätigte das Funktionärs-Team um Präsident Hans Schwarz zuletzt die ersten Transfers. Und speziell der erste davon kann sich sehen lassen: Fürs neue Jahr sicherte sich der Tabellenletzte nämlich die Dienste von Adam Csire, seines Zeichens Torschützenlistenführender der 2. Liga Mitte. Der 27-jährige Ungar ging im Herbst für Liga-Konkurrent Oberpullendorf auf Torejagd und scorte ganze 16-mal. Der komplette USC selbst schaffte in der Hinrunde nur 18 Treffer – Csire scheint also der Torgarant zu sein, den man braucht.

Präsident Schwarz freut der kürzlich abgewickelte Transfer natürlich: „Wir hoffen, dass er uns hilft und wir so schnell wie möglich vom Tabellenende wegkommen.“ Bei der Mission „Nichtabstieg“ sollen auch weitere Spieler helfen. Einerseits Janos Imre – der Routinier wurde schon im vergangenen Jahr als Trainer präsentiert und legt jetzt auch seinen Spielerpass zum USC – andererseits Raphael Schermann, der vom ASK Goberling zurückkehrt. Und zudem die drei weiteren ungarischen Legionäre Daniel Rosza, Mate Marsai und Gabor Bori. Tormann Rosza, als Ersatz für Bernhard Haspl, kann dabei mit über 200 Einsätzen für Haladas Szombathely aufwarten, soll also ebenso eine echte Verstärkung sein.

Neben Haspl (SV Kroisegg) weiters nicht mehr für den Verein auflaufen werden Roland Kovacs, Daniel Sadegh, Denis Toth und Gergö Tetezi.