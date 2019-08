„Es sind einfach gewisse Dinge aufgepoppt und die Zielsetzungen sind nicht mehr ganz die gleichen“, erklärte der vergangene Woche zurückgetretene Obmann des SC Oberpullendorf, Daniel Art. Vor neun Monaten übernahm er, gemeinsam mit Maxi Estl und Marc Wukovits, das Steuer beim SCO.

„Die Ziele waren bei meinem Amtsantritt höher gesetzt. Das war auch der Hauptgrund, warum ich mich entschlossen habe mitzuarbeiten. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass unsere Bezirkshauptstadt in der Burgenlandliga spielen kann. Nicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht die nächsten zwei Jahre, aber in naher Zukunft wollten wir eigentlich in der höchsten Liga des Landes spielen. Nachdem auch der Großteil der Spieler sportlich nach oben strebt und es uns wirtschaftlich auch gut geht, spricht auch wenig dagegen. Leider sind wir im Vorstand jetzt nicht mehr einer Meinung gewesen und bevor es im Streit endet, habe ich meine Konsequenzen gezogen. Es war ein Rücktritt in aller Freundschaft“, so Art.

Dass sich nach Arts Amtsantritt einiges im Verein getan hat, bestätigt auch der amtierende Obmann Maxi Estl: „Wir hatten verschiedene Auffassungen, den Verein weiterzuführen. Dani hat aber viel Schwung reingebracht und wir wollen uns auch für die geleistete Arbeit bedanken.“