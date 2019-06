Vor der Saison setzte die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, nach den „Star-Trainern“ Kurt Jusits und Josef Degeorgi, die in der Saison 2017/18 das Ziel Meistertitel verfehlt hatten, mit Lorandt Schuller, der aus Stoob kam, auf der Trainerposition auf Bodenständigkeit. Auch der Kader umfasste weniger „Stars“, er wurde mit talentierten jungen Spielern aus der Umgebung ergänzt. Trainer Schuller scheute sich auch nicht vor unpopulären Entscheidungen und ließ des Öfteren rotieren.

Das neu formierte Team startete auch überzeugend in die Meisterschaft, musste mit dem 0:2 in Steinberg die erste Niederlage erst in Runde zwölf hinnehmen. 40 Punkte standen nach der Hinrunde auf der Habenseite, wie im Jahr davor hieß der Herbstmeister Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Obwohl im Winter mit Frank Egharevba und Horst Freiberger beide Sturmspitzen den Verein verließen, wurde es im Frühjahr 2019 nur noch einmal ansatzweiße spannend im Kampf um den Titel. Trotz einiger Remis zum Rückrundenstart konnten die Verfolger nicht richtig aufschließen. Erst Ende April, nach zwei 0:1-Niederlagen und einem Remis der FSG, kam Neudörfl bis auf fünf Punkte an den Tabellenführer heran. Dieser „Hänger“, wurde aber gleich wieder korrigiert und mit drei Siegen in Folge wurde der Respektabstand zur Konkurrenz wieder hergestellt. Am Ende betrug der Vorsprung auf Vizemeister Schattendorf sogar zwölf Zähler.

Ein hoch verdienter und erwarteter Meistertitel der 2016 ins Leben gerufenen Spielgemeinschaft, die im dritten Bestandsjahr den zweiten Meistertitel einholen konnte. Für die Burgenlandliga wird der Kader sowohl qualitativ als auch quantitativ verstärkt. Obmann Anton Reisner: „Im Frühjahr waren wir personell am Limit, müssen zulegen.“