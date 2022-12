Die FSG bedient sich bei den Burgherren

Werbung

Der Wechsel von Samuel Frank und Alexander Koch von Forchtenstein zur FSG Oberpetersdorf scheint fast durch zu sein. SVF-Trainer Markus Buchner will das Thema jedenfalls abhaken, auch wenn der Groll noch tief sitzt: „Zum einen finde ich es nicht in Ordnung, wenn man Spieler aus der selben Liga anbohrt und auch ein Wechsel von Spielern innerhalb der Liga ist für mich so etwas wie ein Tabu. Wenn man in eine höhere Liga wechselt, dann finde ich das nachvollziehbar, aber diese Art und Weise verstehe ich nicht.“ Für FSG-Trainer Markus Schmidt ist der Deal noch nicht definitiv unter Dach und Fach: „Mit den Spielern sind wir uns einig, aber die Sache ist meines Wissens noch nicht zu 100 Prozent mit Forchtenstein geklärt. Deswegen möchte ich da noch nicht vorgreifen.“

Die Burschen haben sicher die nötige Qualität, um uns zu helfen.“ Markus Schmidt Trainer FSG Oberpetersdorf

Zu den Spielern selber meint Schmidt: „Ich kenne beide, Samuel und Alex, eigentlich sehr gut – noch von der Mattersburg-Vergangenheit und dann hatten wir auch gewisse Spiele gegeneinander. Die Burschen haben sicher die nötige Qualität, um uns zu helfen.“ Sonst ist die FSG an einem jungen Stürmer und einem jungen Innenverteidiger aus Ungarn dran. Forchtenstein will sich auch nach vorne orientieren und die personellen Turbulenzen hinter sich lassen: „Wir werden alle Spieler gleichwertig ersetzen“, betont Buchner und ergänzt: „Es werden derzeit Gespräche geführt. Auch aus den eigenen Reihen kann sich etwas ergeben, aber da wollen wir zeitnah Klarheit schaffen. Bei uns wird sich also auf jeden Fall etwas tun.“