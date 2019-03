Für Winterneuzugang Belmin Omeragic ist die Frühjahrssaison gelaufen. Der Stürmer riss sich beim Training ohne Fremdeinwirkung das Kreuzband. „Er wollte einen Pass spielen und blieb plötzlich liegen. Ich wusste gleich, dass etwas Gröberes passiert ist“, erzählt Trainer Lorandt Schuller. Die bittere Annahme bestätigte sich wenige Tage nach dem Trainingsvorfall.

Ebenso nicht fit ist Sturmpartner Nemanja Nikolic, der in der Halbzeit des Spiels gegen Oberloisdorf (Anm.: 3:2) in der Kabine bleiben musste. „Auch ihn hat es bei diesem Training am hinteren Oberschenkel erwischt“, klärt Schuller auf. Somit musste Mittelfeldspieler Kujtim Limani nach dem Seitenwechsel als hängende Spitze agieren und wurde mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner.

Gut wenn man solche Alternativen in der Hinterhand hat, doch in den kommenden Runden könnte es im Kader des Leaders dennoch eng werden. Mit Stefan Decker, Nico Hofbauer, Thomas Teissl und Marco Dutter sind gleich vier Stammspieler gelbgefährdet. „Hoffentlich gibt es nicht zu viele Sperren auf einmal“, meint Schuller, für den es aber auch eine positive Nachricht aus dem Kader gibt. Abwehrspieler Mark Saller konnte nach seiner Knie-Operation im Winter schon wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen.