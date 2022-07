Die Gansbären verstärkten sich

Werbung

4:0 gegen Bad Sauerbrunn, 3:2 gegen Halbturn, 4:2 gegen die Juniors des SC Wr. Neustadt und ein 4:1-Sieg gegen die Elf von Ex-Coach Christoph Stifter, Ortmann, – die Ergebnisse des SV Rohrbach in dieser Sommervorbereitung können sich sehen lassen. In der abgelaufenen Saison feierten die Gansbären den Vize-Meistertitel. Den großen Angiff auf Platz eins will Obmann Roman Landl aber heuer nicht starten: „Wir wollen unter die besten Fünf. Alles Weitere ergibt sich.“

Trotzdem verstärkten sich die Gansbären rund um Trainer Karl Rupprecht diesen Sommer auf keinen Fall schlecht: Mit Sandro Mandl kehrte ein junger, aber mittlerweile schon gestandener Spieler aus Forchtenstein nach Rohrbach zurück. Kaan Özülkü, Sohn von Trainer Co-Trainer Baris, verstärkt den Kader ebenfalls. Der 22-Jährige kommt vom niederösterreichischen Gebietsligisten Bad Fischau. Der Ungar Alex Damsadi verstärkt die Offensive der Rohrbacher. Der 25-Jährige kann Profi- und Europa League Einsätze in Ungarn vorweisen. Gegen Ortmann glückte dem Stürmer bereits ein Triplepack. Daniel Hartyan, ebenfalls ein Ungar, soll die Defensive verstärken. Zu guter Letzt wechselte mit Mladen Asinovic eine weitere junge Kaderverstärkung zum SVR.

Keine uninteressanten Transfers, man darf auf die Saison der Gansbären jedenfalls gespannt sein.