Was haben Akos Kozmor, Janos Imre – die beiden leben in Ungarn – und Co. den Österreichern Niko Cerny, Patrick Derdak und Kollegen voraus? Sie dürfen GEMEINSAM trainieren. Zumindest war das in den vergangenen Wochen so.

Wie es in den nächsten sein wird – in Ungarn ist seit Montag aufgrund steigender Infektionszahlen (5000+ pro Tag) ein harter Lockdown in Kraft – wird sich weisen. Berichten zufolge, sollen von nun an für die nächsten 14 Tage neben Frisören, Masseuren und Geschäften auch Sportstätten geschlossen sein. Akos Kozmor, Spielertrainer in Steinberg, weiß, Stand Dienstag, nichts davon: „Es ist zwar Lockdown, die Fußballmeisterschaft geht aber weiter.“

Zurück in die Vergangenheit, denn da gibt´s keine zwei Meinungen. Mannschaftsfußballtraining war in Ungarn über den ganzen Feber erlaubt. Akos und Freunde haben sich das zunutze gemacht. „Ich habe vor ein paar Wochen eine Gruppe erstellt. Mit 20 Leuten, alles Ungarn, die in Österreich spielen. Wir treffen uns regelmäßig (ein- bis zweimal pro Woche) zum Training. Sofern es erlaubt ist, wollen wir das auch in Zukunft so machen. Wer Zeit hat, nimmt teil.“ Meistens seien 12 bis 14 Spieler mit von der Partie.

„Unter anderem sind alle sieben Steinberger Legionäre in der Gruppe.“ Plus Spieler von Oberloisdorf, Kaisersdorf, HRVATI, Unterpullendorf, Markt Neuhodis und viele mehr. Auch der Ex-Steinberger Laszlo Sütö, der jetzt in Oberwart kickt, lasse sich manchmal blicken. „Die meisten Spieler kommen aber aus der 2. Liga und 1. Klasse.“ Viele Teilnehmer arbeiten in Österreich, gehen berufsbedingt einmal pro Woche testen.

Kozmor organisiert das freiwillige Training. „Ich sehe mich aber nicht als Chef. Ich versuche, es so zu gestalten wie ein normales Mannschaftstraining, mit Aufwärm-, Ballbesitz-, Pass-, Schussübungen und Abschlussspiel.“ Für die Einheiten wird ein Kunstrasenplatz angemietet. „Die Kosten teilen wir uns auf.“ Ab und zu trainieren die sieben Steinberger auch ohne den Rest, viele Legionäre greifen auch auf andere Varianten zurück, schließen sich Ungarn-Klubs an.

Akos‘ Österreicher spulen zurzeit Individualeinheiten ab. „Jeder schickt seine Leistungen in die Gruppe.“ Er hofft, dass er sie bald wieder sehen kann, glaubt aber, dass er sich noch länger gedulden muss. Speziell wegen der Zuschauerthematik. „Ohne Zuschauer zu spielen, geht in Österreich nicht.“ In Ungarn wird es seit Wochen praktiziert. „Es lässt sich verkraften, weil die Klubs hier nicht so drauf angewiesen sind.“ Weil die Zahlen dennoch steigen, würde er aber auch in Ungarn eine Saison-Unterbrechung befürworten.