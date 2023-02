Draßmarkt fehlt der Torjäger

Werbung

Zweimal lief der SV Draßmarkt bislang in der Vorbereitung auf das Frühjahr auf dem Kunstrasen der Akademie Burgenland in Mattersburg auf. Zweimal fehlte dabei Torgarant Jürgen Kornfeld. Der Angreifer, der im Herbst stolze 11 Tore auf seinem Trefferkonto verbuchte, unterzog sich Mitte Jänner einer Nasen-Operation. „Er hat schon seit längerem Probleme, wurde auch zuvor schon zweimal operiert“, schildert Funktionär Alois Treiber die Sachlage. Am 16. Februar steht für den Goalgetter ein Kontrolltermin an, der darüber entscheidet, wann Kornfeld wieder ins Training einsteigen kann. So und so wird es knapp bis zum Saisonstart gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach am 4. März (Anm.: 15.30 Uhr in Oberpetersdorf).

Aber zurück zu den Vorbereitungsspielen: In diesen ging der Sechste der 2. Liga Mitte zweimal als Sieger vom Platz und erzielte dabei insgesamt acht Treffer. Selbstredend für das Team mit den meisten Torerfolgen (Anm.: 47) der Herbstsaison. Die beiden Begegnungen machten Trainer Christian Rotpuller aber nicht wirklich glücklich: „Die kann man eigentlich gar nicht bewerten. Gegen Raiding (4:2) war der Platz in winterlichem Zustand und gegen Kroatisch Minihof (4:3) ging ein Orkan, der kein geordnetes Spiel zuließ.“ Zu schlechter Letzt verkühlten sich noch einige Akteure.