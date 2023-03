Draßmarkt im Verletzungspech

Werbung

Den Start ins Frühjahr hätte man sich beim SV Draßmarkt wohl anders vorgestellt: Zwar gab es mit dem 2:1 über Forchtenstein zuletzt den ersten Sieg im dritten Frühjahrsspiel, dafür aber gleichzeitig auch Verletzungssorgen.

Kapitän Jürgen Kornfeld musste beim Auswärtsspiel bei den Burgherren etwa eine Viertelstunde vor Schluss raus. Diagnose: „Vermutlich ein mehrfacher Bänderriss im Knöchel“, haderte Trainer Christian Rotpuller zu Wochenbeginn. „Jedenfalls war der Knöchel nach dem Spiel und auch noch am Tag drauf angeschwollen wie ein Tennisball. Sehr bitter! Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist“, erklärte der Trainer. Vor allem weil sich bei einem zweiten seiner Spieler die Befürchtungen bewahrheitet haben: Abwehrchef Zoltan Schimmer wird den Draßmarktern ziemlich sicher fürs gesamte Frühjahr fehlen. „Er hat sich bereits vor dem ersten Saisonspiel im Abschlusstraining am Knie verletzt. Jetzt war er beim MRT und somit steht auch die Diagnose fest: Es ist ein Seitenbandriss im Knie.

Mit ihm und Jürgen Kornfeld sind jetzt zwei echte Führungsspieler verletzt. Das tut natürlich weh, aber wir müssen das Beste aus der Situation machen“, gibt sich Rotpuller kämpferisch. Da kommt es durchaus gelegen, dass man über eine breite junge Garde verfügt. Schon im Herbst zeigten die SVD-Youngsters, was in ihnen steckt. Warum nicht also auch im Frühjahr? Als nächstes wartet auf die Rotpuller-Elf Steinberg (Sonntag, 15 Uhr).