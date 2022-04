Drei Siege en suite: Draßmarkter fanden wieder in die Spur

Werbung

Mit den Abgängen von Kurt Köllerer, Emnauel Straß und Dominil Heissler verlor der SV Draßmarkt im Winter drei wichtige Spieler. Geholt wurde mit David Oprodovsky „nur“ ein neuer Tormann. Deshalb vermutete Trainer Wolfgang Bleier, dass es in dieser Saison noch zäh werden könnte. Das bewahrheitete sich aber nur teilweise. Denn, nach anfänglichen Problemen in der Rückrunde, fand der SVD wieder in die Spur und feierte zuletzt drei Siege in Folge.

„Wir dürfen vor allem das Spiel gegen Forchtenstein nicht überbewerten. Trotzdem ist es schön zu sehen, dass die Mannschaft in Takt ist und ein jeder für den anderen kämpft“, so Bleier. Ist der Mannschaftsgeist der Unterschied, warum solche Spiele wie gegen Forchtenstein noch gewonnen werden können? Bleier bestätigt: „Auf jeden Fall. Die Mannschaft ist eine richtige Einheit und ich bin froh, dass ich hier Trainer sein darf.“