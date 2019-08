Sowohl der SV Sigleß als auch der SV Schattendorf blieben in der noch jungen Saison hinter den Erwartungen. Am Freitag um 19.30 Uhr gastiert Trainer Werner Kögl mit seiner Truppe in Sigleß. Beide Teams haben sich namhaft verstärkt und machen auch keinen Hehl daraus, dass man mit der aktuellen Ausbeute nicht zufrieden ist. „Die Ergebnisse sind definitiv ausbaufähig, aber die Leistungen in den letzten beiden Spielen war durchaus in Ordnung. Wir trainieren gut, es zweifelt keiner und nachdem die erste Partie gegen Oberloisdorf nicht gut war, steigerten wir uns gegen Rohrbach und Pilgersdorf meiner Meinung nach richtig ordentlich“, meint der neue Offensivmann Philip Knotzer. Vor Schattendorf zeigt er Respekt: „Sie haben tolle Einzelspieler, aber es läuft halt ähnlich wie bei uns, noch nicht ganz rund. Wir erwarten eine schnelle und auch harte Partie, in der beide Teams auf Sieg spielen werden. Für uns muss auf alle Fälle jetzt einmal ein Sieg her.“

Schattendorf-Obmann Alex Bernhardt bemängelt ein klein wenig die fehlende Erfahrung in der Mannschaft: „Es sind einige 17-Jährige, die nur schwer mit dieser schwierigen Situation umgehen können. Aber wir werden am Freitag den Fight annehmen, weil klar ist, dass Sigleß auch andere Ansprüche hat, wie es die Tabelle im Moment ausdrückt.“ Bei Sigleß wird man auf Silvano Pint verzichten müssen und ob Matthias Tergatschnig fit wird, ist noch offen. Schattendorf wird eventuell erstmals auf Marco Feyertag zurückgreifen können.

Im Mittelburgenland wird man am Freitag zur gleichen Zeit vor allem nach Oberpullendorf blicken: Der SCO empfängt den SV Oberloisdorf. Die Heim-Elf, wie erwartet auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze, empfängt die Mannschaft der Stunde von Trainer Alex Martna, die zurzeit die Tabelle anführt. Zuletzt setzte es für die Oberloisdorfer in der Bezirkshauptstadt immer klare Niederlagen. Das soll sich ändern. „Unser Minimalziel ist ein Punkt“, sagt Obmann Manuel Pratscher.