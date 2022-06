Fejzic neuer Trainer in Pilgersdorf

Werbung

Ein bekannter Name wird zum Start der neuen Saison 2022/23 beim USC Pilgersdorf andocken. Behaija „Billy“ Fejzic übernimmt mit Start der Sommervorbereitung nämlich das Traineramt beim 2. Liga-Klub aus dem Mittelburgenland.

Zuletzt war Fejzic in Niederösterreich aktiv, coachte Admira Wiener Neustadt, im Burgenland ist der ehemalige Keeper aber kein gänzlich Unbekannter, war bereits bei mehreren Vereinen aktiv, jetzt kommt also der USC hinzu. Pilgersdorf-Präsident Johann Schwarz zum neuen Mann an der Linie: „Ich kenne Behaija schon lange. Es freut mich, dass wir jetzt zusammengekommen sind.“

Fejzic löst Gugola ab

Gemeinsam mit Fejzic geht es in den kommenden Wochen an die Kaderplanung. Erst nachdem diese erfolgt ist, werden die Saisonziele definiert. Fejzic wird mit dem Vorbereitungsstart Ende Juni von Christoph Gugola übernehmen. Dieser trainiert die Pilgersdorfer aktuell interimsmäßig.

Zur Vergangenheit, die die Trainerfrage überhaupt erst ins Rollen brachte: Langzeit-Coach Stefan Pürrer und der USC gingen Anfang April getrennte Wege, daraufhin übernahm Gerhard Karoly, welcher sich nach wenigen Wochen aber zurückzog. Seither coacht Gugola und nun eben bald Fejzic. Für den USC stehen in der aktuellen Saison noch zwei Spiele am Plan: gegen Oberpullendorf und Lockenhaus-Rattersdorf.