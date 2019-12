Aus beruflichen Gründen wird Forchtensteins überragender Spielmacher Bernhard Erhardt nicht mehr in der Lage sein, regelmäßig an den Trainings und an den Meisterschaftsspielen des SV Forchtenstein teilzunehmen.

„Aufwand ist für Erhardt zu groß“

Die Folge ist der Abgang beim 2. Liga Mitte-Vertreter. „Wegen seiner neuen Einteilung wäre es für ihn ein zu großer Aufwand, deswegen wird er uns im Winter verlassen“, stellt Coach Andreas Feurer klar. Erhardt wechselt zurück nach Niederösterreich zu seinem Heimatverein SC Sollenau, wo sich Arbeit und Sport für ihn auch zeitlich besser vereinbaren lassen. Somit steht Forchtenstein nun vor der Aufgabe, einen Nachfolger für die prestigeträchtige „Zehner-er-Position“ zu finden. Feurer umreisst auch gleich, welche qualitativen Fähigkeiten der neue Akteur mit sich bringen sollte. „Wir suchen nach einem Spieler, der die technischen und taktischen Anforderungen für diese Position erfüllt.“

Nachfolger-Suche auf Hochtouren

Mit potenziellen Kandidaten sei man bereits in Gesprächen, konkrete Informationen wird es aber erst geben. Zeit, um endgültig Nägel mit Köpfen zu machen, bleibt ja ohnehin noch. Zum Trainingsauftakt am 20. Jänner soll der Kader dann aber stehen.