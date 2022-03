Geisendorfer feiert Comeback

Verletzungen gehören bei der schönsten Nebensache der Welt leider dazu. Mit diesem „Berufsrisiko“ muss ein jeder Fußballer leben. In der zweiten Runde erwischte es Forchtenstein-Torhüter Manuel Geisendorfer. In Lackenbach verletzte sich der 27-Jährige schwer am Oberschenkel. Am Anfang rechnete Geisendorfer mit einem Muskelfaserriss, dann stellte sich heraus, die Sehne am Ansatz zum Oberschenkel ist ganz durch. Eine neun- bis zwölfmonatige Pause stand im Raum. Fast schon wie durch ein Wunder stand „Geisi“ am Wochenende gegen Neutal im Tor der Forchtensteiner. Die Rückkehr kommt aber nicht von ungefähr, wie Geisendorfer im Gespräch mit der BVZ verrät: „Ich habe vier bis fünf Mal in der Woche mit der Unterstützung von Physiotherapeut Sebastian Pinterits in Krensdorf trainiert. Angefangen habe ich fünf Minuten Rad zu fahren. Es hat einiges an Zeit gekostet, aber ich wollte unbedingt wieder spielen. Das war immer mein Ziel. Dass es dann aber so schnell geht, war nicht geplant.“

Dass Geisendorfer gleich in der ersten Runde gegen Neutal wieder zwischen den Pfosten stehen wird, wurde kurzfristig entschieden. Ersatzmann Haller fiel kurz vor der Partie Corona-bedingt aus. „Das war natürlich überraschend. Ob Abstöße auch gehen, war bis zum Abschlusstraining fraglich. Gott sei Dank hat aber alles gehalten“, so Geisendorfer über seinen ersten Einsatz seit gut sieben Monaten. An der 1:4-Niederlage konnte der 27-Jährige zwar nichts ändern, für die weitere Saison ist er aber zuversichtlich: „Wir werden kämpfen und unsere Punkte machen.“

