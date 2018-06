Sowohl der SC Neudörfl (3:2 gegen Oberpullendorf), als auch der SC Ritzing (2:0 in Oberloisdorf) erfüllten in der vorletzten Runde ihre „Pflichtaufgaben“ und sorgten somit für das große Finale um den Titel am letzten Spieltag.

Als hätten es die Verantwortlichen des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) schon bei der Auslosung gewusst, wird das direkte Duell am letzten Spieltag entscheiden, welcher der beiden Klubs in die BVZ Burgenlandliga aufsteigt. Die Entscheidung fällt also am kommenden Samstag ab 17 Uhr im Sonnenseestadion von Ritzing.

Zur Ausgangslage: Der SC Neudörfl, der nach Platz drei in der vergangenen Saison diesmal den Sprung ganz nach vorne schaffte, geht mit einem Punkt Vorsprung in das alles entscheidende Spiel. Bereits ein Unentschieden reicht, um am Ende über den Titel jubeln zu dürfen.

„Mein Team ist eine verschworene Einheit. Ich traue ihnen zu, auch in Ritzing den knappen Vorsprung zu verteidigen.“ Jürgen Burgemeister, Trainer des SC Neudörfl

Trainer Jürgen Burgemeister: „Aufgrund der individuellen Klasse der Ritzing-Kicker sind sie natürlich der Favorit. Mein Team ist aber eine verschworene Gemeinschaft, ich traue ihnen zu, auch in Ritzing den knappen Vorsprung zu verteidigen.“

Ritzing-Manager Mario Posch wiederum sieht dem finalen Kracher um die Meisterschaft gelassen entgegen. „Die Mannschaft hat sich dieses Endspiel mit elf Siegen und drei Remis in der Rückrunde mehr als verdient. Wir sind schon die ganze Saison in der Rolle des Jägers, diese ist uns bis jetzt gut gelegen.“

„Die Mannschaft hat sich dieses Endspiel mit elf Siegen und drei Remis in der Rückrunde mehr als verdient.“Mario Posch, Manager des SC Ritzing, über den Aufstiegshit am letzten Spieltag

Geht es nach der Statistik, dann gibt es ein Detail, das für die Mittelburgenländer sprechen könnte. Das direkte Duell im letzten Spiel der Hinrunde konnte der SC Ritzing nämlich durch zwei Tore von Peter Sura auswärts mit 2:0 gewinnen. Andererseits sind die Gastgeber aufgrund der Ausgangslage zum Siegen gezwungen. Auch keine leichte Ausgangslage – ein echtes Herzschlagfinale eben!