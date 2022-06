Im Sommer ist für Draßmarkt-Coach Wolfgang Bleier Schluss

Werbung

Mit Wolfgang Bleier verlässt im Sommer einer der Coaches mit der längsten Amtszeit in der 2. Liga Mitte den SV Draßmarkt. Zusätzlich beendet Bleier im Sommer seine Trainerkarriere, wird also auch bei keinem anderen Verein an der Seitenlinie mehr stehen. „Ein Entschluss, der eigentlich seit Winter in mir reifte. Es ist einfach nicht mehr ganz das, was ich mir vorstelle“, erklärt Bleier.

Als Hauptgrund nennt er Privates, es würde sich einfach zeitlich nicht mehr wie gewünscht ausgehen. „Da spielen aber auch viele andere Faktoren mit“, so der Noch-SVD-Trainer: „Wir sind alle Amateure und was der Verband mit der Reserveregelung macht, sehe ich nicht ein. Da hört’s bei mir auf.“

Im Sommer steht dem SVD wohl oder übel ein Umbruch bevor. Der Trainer beendet die Karriere, zusätzlich verlassen wichtige Spieler wie Lukas Zlatarits und Luca Treiber den Verein oder stehen nicht mehr voll zur Verfügung. Bleier sieht die Zukunft Draßmarkts aber gesichert. „Der Nachwuchs rückt wieder nach. Wir haben immer versucht viele junge, eigene Spieler einzubauen. Ich denke, das ist uns auch gut gelungen.“

Diese Zeit war aber genauso von Erfolg gezeichnet. Zwei Mal erreichte der SVD unter Bleier zum Beispiel das Cup-Halbfinale. Resümee also positiv: „Insgesamt eine sehr schöne Zeit mit vielen Auf und Abs. Ich bereue keine Sekunde, würde alles wieder genauso machen. Besonders weh tut es mir um die Mannschaft, die charakterlich immer top war.“