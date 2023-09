Fünfter Spieltag der 2. Liga Mitte: Keine Mannschaft mehr punktelos!

Bad Sauerbrunn - MSV 0:5. Die Mattersburger waren spielbestimmend, mussten sich zur Halbzeitpause jedoch mit lediglich einem Tor von Lukas Grimmer (23.) begnügen. Kurz vor der Pause wurde SCBS Verteidiger Manuel Gausch (44.) aufgrund eines Foulspiels des Platzes verweisen, in der zweiten Hälfte schickte der Schiedsrichter dann auch noch Thomas Ofner frühzeitig in die Kabine. „Dann war es nur eine Frage der Zeit, bis wir das nächste Tor erzielen“, stand für MSV Trainer Josef Kühbauer fest. Innerhalb von 14 Minuten schlugen die Gäste durch Mirza Sejmenovic (64.), Philip Knotzer (68.), Lukas Grimmer (73.) und erneut Knotzer (78.) gleich viermal zu. „Die letzte halbe Stunde mit zwei Mann weniger hat das Mattersburg einfach gut ausgespielt“, so das Fazit von SCBS Co-Trainer Arnold Ernst.



Lackenbach - Neudörfl 0:2. Für gutes Pressing belohnte sich Samuel Glöckel früh (6.) zur Führung. Die Gäste blieben auch nach der Führung weiter am Drücker und kamen sowohl vor als auch nach der Pause durch Erion Berdynaj zweimal gefährlich vors Tor der Lackenbacher. „Wir haben endlich hinten zu null gespielt. Der Sieg war mittlerweile überfällig“, lobte Neudörfl-Coach Christian Staffler das souveräne Auftreten seiner Jungs. Eine Volleyabnahme von Christian Thonhofer (63.) sorgte dann für die Vorentscheidung. Eine ernüchternde Leistung für Lackenbach-Trainer Christian Janitsch: „Wir konnten in diesem Spiel weder kämpferisch noch läuferisch mit Neudörfl mithalten.“ Dem SC Neudörfl gelang somit der langersehnte Befreiungsschlag, Lackenbach fiel auf den letzten Tabellenplatz.



Neutal - Oberpullendorf 2:2. Die Favoriten aus Oberpullendorf fanden gut in die Partie und gingen früh durch Rene Sturm (8.) in Führung. Nach und nach gaben die Gäste jedoch das Zepter wieder aus der Hand. SCO Coach Daniel Wind zeigt sich von dem Auftritt des ASKÖ beeindruckt: „Ich habe vollen Respekt vor Neutal. Sie haben 90 Minuten lang ihr Herz auf dem Platz gelassen.“ Durch einen Konter traf Jahe Berbati (34.) zum Ausgleich, ehe David Kondrlik (37.) sogar zur Führung für die Außenseiter einköpfte. Aus der Kabine kamen die Gäste wieder besser heraus und spielten auf den Ausgleich. Oberpullendorf Mittelfeldmann Istvan Bagi (82.) sollte schlussendlich noch für den verdienten Ausgleich sorgen. ASKÖ Verteidiger Philipp Filz war mit dem Endergebnis sehr zufrieden: „Es war ein super Ligamatch mit einer top Kulisse. Das Unentschieden war gerecht.“



Oberloisdorf - Draßmarkt 4:4. Erik Nemeth ließ die Hausherren früh jubeln (4.). Alex Damasdi (20.) stellte aber nach einem eins-gegen-eins mit dem Oberloisdorfer Goalie den Gleichstand wieder her. Vor der Halbzeitpause stieg Zoltan Nemeth (45+1) nach einer Ecke am höchsten - 2:1. Damasdi konnte erneut ausgleichen (49.), wenig später brachte Erik Nemeth seine Jungs aber wieder in Führung. Mit Christian-Nicolae Faras Tor (55.) zum 4:2 schien das Spiel für beide Teams gelaufen, doch Damasdi machte seinen Hattrick vom Elfmeterpunkt perfekt (67.). „Es war ein offener Schlagabtausch, aber nach dem Anschlusstreffer haben wir noch auf den Ausgleich gedrückt“, so die Analyse von Draßmarkt-Coach Christian Rotpuller. Den Aufwind nutzten die Draßmarkter in Form von Jürgen Kornfeld (77.) doch noch zum 4:4 Endstand.



Pilgersdorf - Kaisersdorf/St. Martin 2:2. In der ersten Spielhälfte war die SpG richtig am Drücker und ging durch Sebastian Sommer (2.) in Führung. „In der ersten Hälfte haben wir nichts von dem gemacht, was wir uns vorgenommen hatten.“ Vor der Halbzeitpause sorgte Artúr Vajda (45.) für die vermeintliche Vorentscheidung. „Wir haben gedacht, das Spiel ist schon durch. Pilgersdorf hat dann mehr getan“, erklärt Coach Lorandt Schuller den Leistungsabfall der SpG in der zweiten Hälfte. Ein sensationeller Distanzschuss von Michael Kirnbauer (56.) brachte den USC zurück ins Spiel. Nach einem Eckball landete der Ball über Umwege vor den Füßen von György Vass – dieser traf und sicherte den Pilgersdorfer den ersten Punkt der laufenden Saison.



Rohrbach - Steinberg 1:0. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. Doch so richtig funktionieren wollte der Torerfolg nicht. „In der ersten Halbzeit war das Spiel etwas zerfahren. In der zweiten waren wir dann überlegen“, so Rohrbach-Coach Karl Rupprecht. Erst in der zweiten Hälfte konnte Fabian Kornholz, mit einer sehenswerten Volleyabnahme (57.) von der Strafraumkante seine Rohrbacher in Front bringen. Danach wurde weitergekämpft. Obwohl die Rohrbacher ihre Führung in Folge gut ausspielten, kamen die Gäste in der Nachspielzeit noch einmal gefährlich vor den Kasten der Hausherren. Abwehrspieler Michael Herowitsch kratze die Kugel jedoch von der Linie und so konnten die Gansbären die maximale Punkteausbeute mitnehmen.



ZSP - Lockenhaus-Rattersdorf 1:3. Beiden Mannschaften kamen in der ersten Hälfte zu guten Chancen, das nötige Glück fehlte jedoch. Nach der Pause konnte Laszlo Lencse (49.) den Bann per Freistoß brechen. Lencse erhöhte kurze Zeit später mit einem Lupfer aus 30 Meter auf 0:2. Florin-Ciprian Brata brachte seine Jungs vom Elfmeterpunkt (78.) noch einmal ran, ehe erneut Lencse (80.) mit einem ähnlichen Distanzschuss alle Hoffnungen der Hausherren zerrinnen ließ. „Großes Lob an die ganze Mannschaft. Wir waren einfach immer einen Tick schneller als die anderen“, so Lockenhaus-Rattersdorf Geschäftsführer Christian Erhardt. Ähnlich sah das auch Z-S-P Coach Christian Kodydek: „Lockenhaus hat einfach die Tugenden Laufen und Kämpfen auf den Platz gebracht. Das macht den Unterschied aus.“



Forchtenstein - Oberpetersdorf-Schwarzenbach 3:2. Entgegen des Spielverlaufs brachte David Marin die Burgherren per Freistoß (10.) in Front. Die Antwort der FSG folgte kurz darauf in Form von Ex-Forchtensteiner Andreas Huber (16.). Fabian Widlhofer beendete den offensiven Schlagabtausch beider Mannschaften in Minute 26 mit der neuerlichen Führung für die Heimischen. In der zweiten Hälfte sorgte Marc Amring (77.) etwas glücklich für die Vorentscheidung zu Gunsten der Hausherren. Lukas Roschitz (78.) brachte die Gäste per Kopf noch einmal ran, alle weiteren Offensivbemühungen der Gäste wurden jedoch von SVF-Goalie Manuel Geisendorfer vereitelt. Sein Trainer Ronny Spuller: „Ich bin extrem stolz auf die Jungs. Der Sieg war sowohl glücklich als auch verdient.“

Alexander Leitner (r.) und seine Forchtensteiner fügten der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach (l., Zsolt Szücs) die ersten Saisonniederlage zu. Foto: Foto:

Alle Statistiken im Überblick

USC Pilgersdorf - SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin 2:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (2.) Sommer, 0:2 (45.) Vajda, 1:2 (56.) Kirnbauer, 2:2 (75.) Vass. Reserve: 3:2 (Schlögl, Spadt, Fleischhacker; Pauer, Toska). SR: Kuzat.- Pilgersdorf, 200. Pilgersdorf: Rosza; Gugola (45. Imre), Jakob Schermann, Major, Puhr; Toth, Bori, Marsai, Kirnbauer; Vass, Raphael Schermann. Kaisersdorf/St. Martin:Kollarits; Heinrich, Zsirai, Nagy, Vajda; Benecz, Ivanyi, Stocker (75. Draxler), Wiedenhofer, Sommer (80. Toska); Jurik.

SV Rohrbach - SV Steinberg 1:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (58.) Kornholz. Reserve: 12:0 (Bauer, Scheiber 4, Krammer, Graf, Fasching, Schmidt, Mürkl, Salinacki, Mongold). SR: Flasch.- Gansbärenstadion, 150. Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Manuel Mihalits, Leimstättner, Mandl (68. Tomassovits); Gosztola (90+2. Graf), Stöger, Andreas Mihalits, Kirjak, Kornholz; Füleki (64. Hodosi). Steinberg: Mester; Rasztovits, Kozmor, Halmai, Devecseri; Patulea (78. Marton), Pongracz, Schrödel, Kun (68. Javed), Friedel; Gergely Horvath.

SV 7023 Z-S-P - SC Lockenhaus-Rattersdorf 1:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (49.) Lencse, 0:2 (67.) Lencse, 1:2 (78., Elfmeter) Brata, 1:3 (80.) Lencse. Reserve: 2:3 (Schreiner, Trimmel; Stampf 2, Rubendunst). SR: Cetiner.- Zemendorf, 150. ZSP: Wiemer; Daniel Hanbauer, Deniel Hanbauer (89. Glatz), Kummer, Markus Haider; Martin Haider, Humel, Pankarican; Gludovatz (83. Szabo), Brata, Majtan. Lockenhaus-Rattersdorf: Kiss, Leitner, Hanzl, Matthias Beiglböck, Gneis; Mathe, Szabo (88. Gager), Winkler, Duschanek, Grosinger (68. Florian Beiglböck); Lencse (88. Gmeindl).

SV Forchtenstein - FSG Oberpetersdorf-Schwarzenbach 3:2 (2:1).- Torfolge: 1:0 (10., Freistoß) Marin, 1:1 (16.) Huber, 2:1 (26.) Widlhofer, 3:1 (77.) Amring, 3:2 (78.) Roschitz. Reserve: 2:1 (Guc, Baier; Reiberger). SR: Braunschmidt.- Forchtenstein, 250. Forchtenstein:Geisendorfer; Brunner, Gernot Leitner, Majer, Alexander Leitner; Widlhofer, Tatar (32. Amring), Marin (90+2. Baier), Vlahovic; Spuller (83. Puntigam). Oberpetersdorf-Schwarzenbach: Lacko; Gajdoš, Roschitz, Papp; Koch (58. Szücs), Sedlatschek, Klee, Frank; Kubus (58. Schöll), Huber, Slezak.

ASK Neutal - SC Oberpullendorf 2:2 (2:1).- Torfolge: 0:1 (8.) Sturm, 1:1 (34.) Berbati, 2:1 (37.) Kondrlik, 2:2 (82.) Bagi. Reserve: 1:0 (Seidl). SR: Nemeth.- Neutal 250. Neutal:Palatin; Schreiner (59. Berlakovich), Mitrik, Ilic, Tremmel; Reiszner, Trummer, Berbati, Reisenhofer, Estl (65. Dominkovitsch); Kondrlik. Oberpullendorf: Moritz; Salihovic, Weigerding, Berlakovich, Blazovich; Andreas Hofer (69. Reiter), Peter Hofer, Bagi, Batizi-Pócsi; Molnar, Sturm.

SV Oberloisdorf - SV Draßmarkt 4:4 (2:1).- Torfolge: 1:0 (3.) Erik Nemeth, 1:1 (20.) Damasdi, 2:1 (45+1.) Zoltan Nemeth, 2:2 (49.) Damasdi, 3:2 (50.) Erik Nemeth, 4:2 (55., Elfmeter) Fara, 4:3 (67., Elfmeter) Damasdi, 4:4 (77.) Kornfeld. Reserve: 2:3 (Krancz, Gründwald; Pfeniszl, Muresan, Gschirtz). SR: Tosun.- Oberloisdorf, 200. Oberloisdorf:Iby; Zoltan Nemeth, Vert (79. Polomi), Kuzmits; Jan Art (72. Pinter), Marco Art, Erik Nemeth, Peter Nemeth, Fara; Szöts, Szöllösi. Draßmarkt: Uj; Fuchs, Schimmer, Virág, Rainprecht; Bader, Straß, Köver (45. Köllerer), Krutzler, Kornholz; Damasdi.

SC Bad Sauerbrunn 1b - MSV 2020 0:5 (0:1).- Torfolge: 0:1 (23.) Grimmer, 0:2 (64.) Sejmenovic, 0:3 (68.) Knotzer, 0:4 (73.) Grimmer, 0:5 (78.) Knotzer. Rote Karte: Gausch (44., Foul). Gelb-Rote Karte: Ofner (62., Foul). Reserve: 0:2 (Pöttschacher, Köse). SR: Sevik.- Wetterkreuzstadion, 500. Bad Sauerbrunn: Ehrenböck; Tanzler (45. Michael Wang), Gausch, Ofner, Hutter, Ruf; Koronics, Pierre Wang, Gallei (45. Steinhöfer); Bartha (82. Galbed), Kubik (59. Ilkoski). MSV: Cech; Höller (75. Tim Reitbauer), Stöger, Leitgeb, Kaiser; Knotzer, Grimmer, Garib (75. Jonas Reitbauer), Müller; Ortner (75. Fröch), Sejmenovic (83. Pöttschacher).

SV Lackenbach - SC Neudörfl 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (6.) Glöckel, 0:2 (63.) Thonhofer. Reserve: 2:5 (Weninger, Eigentor; Borazancioglu, Iijazi 2, Abbasi, Höchsmann). SR: Kern.- Lackenbach, 120. Lackenbach: Salaba; Stammer (45. Mörk), Halper, Janitsch (58. Kovacs), Bauer; Pekovits, Nusshall, Lösch, Mörkl; Csire, Karoly. Neudörfl: Oprodovsky; Tometschek, Thonhofer, Dutter, Leitner; Sagir (66. Tafalari), Pascal Grasmuck, Gritsch; Christoph Grasmuck (45. Lemut), Glöckel (87. Reinecker), Berdynaj (56. Kristianidi).