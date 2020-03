Draßmarkt. Bis auf Weiteres ist jegliches Training beim SV Draßmarkt eingestellt. Den Spielern wurde nahegelegt, selbstständig zu trainieren. Ein individuelles Programm ist nicht vorgesehen. Coach Wolfgang Bleier gibt sich überzeugt davon, dass die Spieler die Anordnungen auch einhalten werden. Was die Meisterschaft betrifft, gibt sich der Trainer noch bedeckt: „Man wird sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, das kann jetzt noch nicht so genau prognostiziert werden.“

Oberpullendorf. Beim Tabellenführer der 2. Liga gibt es mannschaftsintern aktuell nur noch Kontakt über WhatsApp. Wie lange, steht noch in den Sternen, hängt vor allem von den Ausgangsbeschränkungen ab. Mit Spannung wird die Entscheidung des Verbands, wie mit dem weiteren Meisterschaftsbetrieb umgegangen wird, erwartet. „Man muss sich überraschen lassen, momentan gibt es weitaus wichtigere Dinge“, meint Coach Mario Pürrer.

Privat Arbeit daheim. Oberpullendorfs Trainer Mario Pürrer verbringt aktuell viel Zeit vor dem Laptop, um für den Tag X, sprich der Wiederaufnahme des Tagesgeschäfts, bereit zu sein.

Forchtenstein. Auch bei der Burgherren-Truppe ruht der Ball seit vergangenem Donnerstag. Die Mannschaft ist deshalb angehalten, ein Heimprogramm durchzuführen. Am kommenden Wochenende wird von den Verantwortlichen dann entschieden, wie weiter mit der Thematik umgegangen wird. Trainer Andi Feurer zeigt jedenfalls vollstes Verständnis, was die drastischen Maßnahmen seitens der Regierung angeht: „Die Gesundheit geht trotz allem vor.“

Oberloisdorf. Auch beim Tabellenzweiten wurde ein individuelles Programm ausgegeben. Da sich die Situation aber annähernd stündlich ändere, „werden auch wir kurzfristig entscheiden, wie weiter vorgegangen wird“, so Trainer Alexander Martna.

Sigleß. „Der Sportplatz ist derzeit gesperrt“, so Sektionsleiter Robert Glavanitsch. Am vergangenen Donnerstag fand das letzte Training statt. Danach gab es ein kurzes Gespräch zwischen Spielern und Trainer, in dem beschlossen wurde, das Training vorerst einzustellen. Erst danach wurde das generelle Spielverbot ausgesprochen. Für die Kicker wurde, wie bei den anderen Vereinen auch, ein Trainingsplan erstellt, der natürlich auch von zuhause aus durchgeführt werden kann.

Schattendorf. Ursprünglich wollte der Verein den Trainingsplan auf freiwilliger Basis fortführen. „Doch die Situation änderte sich im Stundentakt. Wir reagierten auf den Regierungsbeschluss und untersagten jedes kollektive Training am Fußballplatz“, erklärt SVS-Obmann Alex Bernhardt. Der Verein setzt in Zeiten der Krise auch auf Nachbarschaftshilfe. Personen, die zur Risikogruppe gehören, können sich beim SVS melden und „wir erledigen die Einkäufe für die Personen“, so der Torhüter-Obmann.

Lockenhaus-Rattersdorf. Bis vor Kurzem wurde kein spezielles Programm für die Spieler ausgegeben. Die Situation verschärfte sich stündlich. „Aber so wie es jetzt aussieht, müssen wir uns doch etwas mehr überlegen. Wir werden jetzt längere Zeit kein Training durchführen können“, so der Geschäftsführer Sport Gerhard Pichler. Besonders zufrieden gibt sich Pichler mit der Arbeit der Regierung: „Trotz der Einschränkungen finde ich die Maßnahmen vollkommen gerechtfertigt.“

SV 7023 Z-S-P. Auf Eigenverantwortung wird in Zemendorf gesetzt. Es gibt kein bestimmtes Programm für die einzelnen Spieler. Sehr wohl soll auf die Fitness geachtet werden, alles Weitere wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.

Lackenbach. Auf vollstes Verständnis treffen die bundesweiten Maßnahmen bei Trainer Jürgen Kutrovatz. Bereits vor der Entscheidung der Regierung wurde beim Tabellennachzügler entschieden, das Training de facto einzustellen. Unsicherheit macht sich breit, wenn es um den weiteren Meisterschaftsbetrieb geht. „Ich befürchte, dass, wie auch bei anderen Sportarten, die Meisterschaft komplett abgesagt wird“, meint der Lackenbach-Coach.

Steinberg. Für SVS-Trainer Andreas Koo steht mehr oder weniger fest, dass die Meisterschaft bis Juni nicht mehr aufgenommen wird. „Man muss abwarten, wie es weitergeht. Wobei die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Saison zu Ende ist. Trotzdem werden sich die Spieler natürlich fit halten, selbstständig laufen gehen, um bereit zu sein, falls es doch noch weitergehen sollte“, so Koo weiter.

Marz. Beim ASK wurde ein Trainingsprogramm ausgegeben, das die Spieler speziell nur zuhause durchführen können. „Ich kann es nicht verantworten, die Kicker rauszuschicken, wenn es nicht unbedingt nötig ist“, stellt Trainer Lorandt Schuller klar. Wie das Programm genau aussieht, wollte der Übungsleiter nicht präzisieren. Die Maßnahmen der Regierung treffen übrigens auch bei ihm auf vollstes Verständnis. „Die Gesundheit geht vor. Es ist zwar eine unangenehme Situation, aber auch das wird vorübergehen“, so Schuller abschließend.

Pilgersdorf. Trainer Stefan Pürrer findet die Maßnahmen gegen das Coronavirus keineswegs überzogen. Vielmehr glaubt er, dass sich noch zu wenig Menschen wirklich strikt an die Empfehlungen der Regierung halten. „Es gibt noch immer Leute, die ihre sozialen Kontakte nicht einschränken, so kommt es immer wieder zu Neuinfizierungen“, ärgert sich der Coach.

Neudörfl. Das Training ist auch hier vollkommen eingestellt und Pläne für das Heimtraining wurden ausgegeben. Cheftrainer Thomas Wallner übergab seinen Akteuren eine Trainingsvorgabe für die kommenden zehn Tage. „Danach sehen wir weiter.“ Die einschneidenden Maßnahmen werden beim SCN vollkommen akzeptiert. Fußball sei zwar ein wichtiger Faktor, „doch die Gesundheit geht in allen Belangen vor.“

Rohrbach. Kein spezielles Heimprogramm gibt es bei Rohrbach. Die Spieler wurden generell aufgefordert, sich fit zu halten. Von Woche zu Woche werde man nun sehen, wie sich die Situation entwickelt, dann wird speziell darauf eingegangen.

Neutal. Trainer Lukas Poglitsch verordnete für seine Mannschaft mehrere Intervalleinheiten. Auf die Besonderheiten jedes einzelnen Spielers wird eingegangen und ein individuelles Programm bereitgestellt. Poglitsch zu den Einschränkungen: „Es ist zwar sehr massiv, doch nur so besteht die Möglichkeit, den Meisterschaftsbetrieb sobald als möglich wieder aufzunehmen.“

Kaisersdorf. Auf ein eher allgemein gehaltenes Trainingsprogramm wird beim ASK Kaisersdorf gesetzt. Wie lange wird sich weisen. „Am allerwichtigsten ist aber ohnehin die Gesundheit“, stellt Coach Janos Imre unmissverständlich klar.