In Lackenbach ging es zuletzt beim SV ordentlich zur Sache. Am vergangenen Freitag übernahm Stefan Horvath das Obmann-Amt von Heinrich Dorner, am Samstag setzte es eine 2:4-Niederlage gegen Kaisersdorf und am Montag musste Trainer Jürgen Kutrovatz seinen Hut nehmen.

Der scheidende Obmann zur Trainerablöse: „Ich habe mich aus dieser Personalie bereits herausgehalten. Der engere Kreis des neuen Vorstands hat nach einem Gespräch mit dem Trainer so entschieden.“ Interimistisch übernimmt Co-Trainer Manfred Wukowitsch, die Trainersuche hat bereits begonnen.