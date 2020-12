Mit dem Abgang des Stürmers schrumpft der ohnehin kleine Steinberger Kader noch um ein Stück. Im Herbst musste teilweise sogar der mittlerweile 60-jährige Andi Koo, der Trainer Akos Kozmor unterstützt, wo er kann, auf der Bank Platz nehmen. In Kaisersdorf kam Mobeen Javed zum Handkuss. Nach 90 Minuten in der Reserve stand er, weil Kapitän Dominik Rasztovits kurzfristig ausfiel, auch in der „Ersten“ in der Startelf und spulte eine Halbzeit ab.

Dem Engpass soll entgegengewirkt werden. „Wir wollen jemanden holen“, bestätigt Obmann Manfred Schmidt. „Bestenfalls zwei Spieler.“ Namen, die den Tabellenführer breiter und unberechenbarer machen sollen, nannte er, weil „noch nicht fix“ – Stand Montag –, keine. Die Planungen seien aber fortgeschritten. „Ich habe gehofft, dass ich schon was verkünden kann.“ Man ist mit potenziellen Kandidaten im Gespräch.

Thema Aufstieg? „Schwierige Frage“

Dass trotz personellem Seiltanz Großes möglich ist, hat seine Mannschaft im Herbst mehr als eindrucksvoll bewiesen. Aus einer gesicherten Defensive raus ging es über Dreh- und Angelpunkt Akos Kozmor rasch vor des Gegners Tor. Dort stand allermeistens Laszlo Sütö einschussbereit. Nach der Auftaktniederlage gegen Neudörfl (1:2) gewann sie sieben Mal in Folge und überwintert mit vier Punkten Vorsprung auf Platz eins. Stellt sich die Frage, was denn im Frühjahr passiert. Bleibt es dabei, ruft die Landesliga. 2018 rockte man noch die 1. Klasse. Ist der Aufstieg ein Thema?

„Schwierige Frage“, so der Obmann. Er weiß um die Herausforderungen: „Das ist finanziell eine andere Liga. Da müssten wir auch kadertechnisch nochmal ordentlich aufstocken.“ Den Kopf zerbrechen will man sich jetzt deshalb aber nicht. „Wir wollen jedes Match gewinnen.“ Schmidt glaubt übrigens, dass „nur“ die restliche Hinrunde absolviert wird. „Wir haben keinen Druck und können befreit aufspielen. Was am Ende rausschaut, werden wir sehen.“