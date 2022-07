Lockenhaus auf Einkaufstour

Werbung

Giuliano Milici und Szilard Köfarago waren maßgeblich am Erfolg des SC Lockenhaus-Rattersdorf in der letzten Saison beteiligt. 30 Tore steuerten beide für den Dritten bei. Im Sommer ist der 30-Tore-Sturm der Lockenhauser aber Geschichte.

Milici (Lafnitz) und Köfarago (Marz) werden den Verein genauso wie die Legionäre Ladislav Nagy, Martin Koncsag und Denis Giesser verlassen. „Das sind wirklich namhafte Abgänge. Wir mussten aktiv werden“, so Trainer Edi Stössl im Gespräch mit der BVZ.

Aktiv wurde man auf jeden Fall: Florian Beiglböck kehrt nach vier Jahren in Pilgersdorf wieder zum Heimatverein zurück. Manuel Wiedenhofer verstärkt die Stössl-Elf ebenfalls und kommt wie Zsoltan Nagy von Absteiger Kaisersdorf.

Die Lücke, die durch den Köfarago-Abgang aufgerissen wurde, soll Adrian Kovacs schließen. Der Ungar bewies zuletzt in Steinberg seine Qualitäten. Mate Hanzl kommt vom ungarischen Regionalligisten Papai PFC.

Für den 29-Jährigen ist Österreich Neuland. Anders für Roland Szabo: Der Flügel kehrt nach seinem Wechsel zum ungarischen Drittligisten Sárvár im Sommer 2020 wieder nach Lockenhaus zurück. „Das Transferprogramm ist abgeschlossen, die Mannschaft steht“, so Stössl, der mit neuem Kader an die starke Vorsaison anknüpfen will. Am Ende soll ein Platz unter den Top-Drei rausspringen.