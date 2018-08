Am 9. Juni, im letzten Spiel des SC Lockenhaus in der vergangenen Saison saß Manfred Köck beim 2:1-Auswärtssieg in Forchtenstein erstmals als SCL-Trainer auf der Bank. Wenige Tage zuvor war Stefan Pürrer, dessen Ablöse bereits beschlossene Sache war, überraschend vorzeitig zurückgetreten.

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit einigen Problemen, auch durch die neue Spielgemeinschaft mit Rattersdorf und Verletzungsprobleme bedingt, fand der sportliche Negativ-Trend im BFV-Cup seine Fortsetzung. Konnte man sich in der ersten Runde mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen 2. Klasse Mitte-Klub Pöttsching noch retten, setzte es in Neutal (1. Klasse Mitte) eine deutliche 1:4-Niederlage. Am Tag nach dem Spiel zog Manfred Köck die Konsequenzen und trat als Trainer zurück. „Zum einen hat es private Gründe, zum anderen fehlte mir die Rückendeckung im Verein“, erklärte Köck seine Entscheidung.

Vorstand war vom Rücktritt überrascht

Obmann Johann Rubendunst zu der Causa: „Für uns kam der Rücktritt überraschend, wir wollten auf jeden Fall mit Manfred in die Meisterschaft gehen. Wir haben schon bemerkt, dass es eine gewisse Kluft zwischen Köck und Teilen der Mannschaft gibt.“ Interimistisch übernimmt nun Manager Ludwig Tuba für die nächsten Wochen das Trainer-Amt.