Lockenhaus im Corona-Chaos

Seit vergangenen Montag steht der Trainingsbetrieb: Wie im Herbst wurde der SC Lockenhaus-Rattersdorf wieder von einer Corona-Welle gebeutelt. Seit vergangenen Montag befindet sich Trainer Edi Stössl in Quarantäne. „Co“ Joachim Duschanek folgte am Dienstag und im Laufe der Woche trudelten auch bei etlichen Spielern Quarantänebescheide ein. Stand Mittwoch befinden sich neben den beiden Betreuern acht Spieler in Quarantäne. Bei zwei Kickern ist ein Testergebnis noch ausständig. Im Hinblick auf den Rückrundenauftakt gerät das Spiel gegen den SV 7023 Z-S-P wohl an den Rand einer Absage.

„Das muss der Verband entscheiden. Es werden bei Weitem nicht alle rechtzeitig aus der Quarantäne kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Sinne des Sports wäre, wenn wir spielen müssen. Wie gesagt, die Entscheidung liegt aber nicht bei mir“, meint Stössl. In der Hinrunde waren die Lockenhauser ebenfalls betroffen. Damals musste das Spiel gegen Marz verschoben werden.