Marzi heuerte beim SCO an

Seit dem überraschenden Rücktritt von Sandor Homonnai, der aus gesundheitlichen Gründen passen musste, vor rund einem Monat (die BVZ berichtete), war man beim SC Oberpullendorf auf der Suche nach einem neuen Trainer. Schnell war klar, dass es nicht „irgendeine Lösung“ sein sollte.

SCO-Kapitän Senad Salihovic (r.) und Vorstand Sport Martin Daics (l.) verabschiedeten Trainer Sandor Homonnai im Rahmen der Weihnachtsfeier im Gasthaus Domschitz. Foto: SCO

„Wir haben uns ein Trainer-Profil zurechtgelegt. An erster Stelle steht natürlich weiterhin die Entwicklung der jungen Spieler, die aus unserem Nachwuchs nachrücken. Das soll unser Weg bleiben. Natürlich wollen wir dazu auch erfolgreich(er) sein“, erklärte Oberpullendorfs Vorstand Sport Martin Daics. Die besagte Lösung heißt in diesem Fall Hannes Marzi. Daics: „Er passt sehr gut in dieses Profil, hat zuletzt in Horitschon eindrucksvoll bewiesen, dass er mit jungen Spielern umgehen und diese auch weiterentwickeln kann.“

Trainer-Team muss noch fertiggestellt werden

Marzi reizt die Aufgabe in der Bezirkshauptstadt, wo er auf eine großteils junge Truppe trifft: „Die Vorstellungen des Vereins sind aus meiner Sicht vernünftig und nachvollziehbar. Hier soll etwas weiterentwickelt werden. Ich habe nach etwas Bedenkzeit zugesagt, weil mich die Aufgabe wirklich reizt.“ Für den Verein war die Besetzung des Trainerpostens natürlich die wichtigste Personalie in diesem Transferwinter. Nun kann die Kaderplanung, die eigentlich noch mit Sandor Homonnai begonnen wurde, weiter vorangetrieben werden. Daics: „Natürlich ist der neue Cheftrainer der wichtigste Ansprechpartner in dieser Sache. Es wurden bereits die ersten Vorgespräche geführt, im Spielerbereich geht es nur noch um ein bis zwei Personalien.“

Ich habe zugesagt, weil mich die Aufgabe in Oberpullendorf wirklich reizt.“ Hannes Marzi Neo-Trainer SC Oberpullendorf

Aber auch in Sachen Trainerteam herrscht beim Tabellenelften derzeit noch Handlungsbedarf. Nach dem überraschenden Abgang von Co-Trainer Philipp Moser (siehe Seite 79) nach zweieinhalb Jahren in Oberpullendorf ist nämlich auch ein Assistent gefragt. Daics: „Natürlich schmerzt der Abgang von Philipp, denn wir hatten gemeinsam eine erfolgreiche Zeit. Auch hier wurden schon die Vorarbeiten geleistet. Wir wollen auch in Sachen Betreuung der U23-Spieler den nächsten Schritt machen, uns hier weiterentwickeln.“

Am Fenyös müssen also noch einige Entscheidungen getroffen werden, ehe es eine Weihnachtsruhe geben kann. „Es tat sich in den vergangenen Wochen mehr, als wir geglaubt oder erhofft hatten“, so Vorstand Sport Martin Daics. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir bis zum Trainingsstart unsere sieben Sachen beieinander haben.“

Apropo Weihnachten: Die Weihnachtsfeier hat der SCO inzwischen auch hinter sich gebracht. Dabei wurde der scheidende Coach Sandor Homonnai gebührend verabschiedet. Von der Mannschaft gab es einen von allen Spielern signierten Ball und auch vom Vorstand ein kleines Präsent. „Ich wünsche dem Klub und den Jungs viel Erfolg für die Zukunft. Ich habe mich in Oberpullendorf sehr wohl gefühlt“, verabschiedete sich Homonnai nach einem sportlich erfolgreichen Jahr aus dem Mittelburgenland.