Neuer Input in Pilgersdorf: Hommonai übernimmt das Traineramt

Erst im November des letzten Jahres legte Homonnai sei Amt als Trainer des SC Oberpullendorf aus gesundheitlichen Gründen nieder. Im Sommer ging es für ihn dann zum ASK Schlaining in die 1. Klasse Süd . Nach nur einem Sieg aus sieben Spielen musste in Schlaining aber eine Veränderung her und so trennten sich die Wege nach etwas mehr als zwei Monaten wieder.

Ähnlich geht es auch dem USC Pilgersdorf. Spielertrainer Janos Imre wurde nach sieben Spieltagen und zwei Punkten von seinen Aufgaben als Trainer entbunden. Als Spieler will Imre „seinem“ Team aber erhalten bleiben: „Es sollte ein neuer Impuls her. Auf dem Platz werde ich aber weiterhin für den USC spielen.“ Die Entscheidung war laut Präsident Hans Schwarz keineswegs persönlich: „Wir haben absolut kein Problem mit Janos. Mitten in der Saison ist ein Trainerwechsel aber die einzige Möglichkeit etwas zu verändern.“ Diese Veränderung trug am vergangenen Wochenende im Sechs-Punkte-Spiel gegen Schlusslicht Lackenbach Früchte. Mit einem souveränen 3:1-Erfolg durfte Sandor Homonnai bereits einen gelungenen Einstand bejubeln. Für den Neo-Coach keine leichte Aufgabe: „Ich hatte am Freitag das erste Training mit dem Team und dann am Samstag direkt das Spiel. Wenn das so schnell geht, ist das nicht einfach.“ Der Kontakt zwischen Trainer und Verein ist seit Jahren gut. So richtig funktionieren wollte eine Zusammenarbeit laut Hans Schwarz bislang aber nicht: „Ich kenne Sandor schon länger. Es hat aber nie gepasst. Entweder war er bei einem Verein oder wir hatten einen Trainer. Als ich am Mittwoch gehört habe, dass er nicht mehr bei Schlaining tätig ist, haben wir uns sofort bei ihm gemeldet.“ Mit einer frischen Spielidee will der USC Pilgersdorf jetzt raus aus dem Tabellenkeller. Der erste Schritt dafür wurde bereits getan. Nächste Woche empfängt man zuhause den SV Rohrbach. Für Sandor Homonnai ist die Devise klar: „Wir hoffen, dass wir auf diesem Sieg aufbauen können. Zuhause wollen wir etwas mitnehmen.“