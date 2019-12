Die Turbulenzen der vergangenen Wochen scheinen in Oberpullendorf endlich ein Ende genommen zu haben: In der Form des neuen Sportvorstandes, wurde die Zukunft des traditionsreichen Klubs gesichert. Bei der Generalversammlung am 15. Dezember wurde der alte Vorstand verabschiedet und die neuen Vorstandsmitglieder gewählt. Somit können in Oberpullendorf die Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aufgenommen werden.

Den Obmann-Posten teilen sich Daniel Art und Martin Hofer, der sich weiterhin überwiegend um den Nachwuchsbereich kümmern wird. Der neue Vorstand setzte sich die langfristige Stabilisierung des Vereins zum Ziel. Als ersten Schritt dazu soll in der kommenden Frühjahrssaison den Spielern aus dem eigenen Nachwuchs vermehrt Spielzeit zukommen.