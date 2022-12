Neutal mit Goalie-Rochade

Werbung

Beim ASK Neutal nehmen die Kader-Planungen fürs Frühjahr Fahrt auf. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Torhüter-Position, da gibt es nämlich eine ziemliche Rochade. So wird Einser-Goalie Kristijan Basic den Verein im Winter verlassen und als Tormann-Trainer zur Vienna in die 2. Bundesliga wechseln. Auch sein Ersatz Daniel Marffi kehrt Neutal den Rücken. Er schließt sich Landesligist Markt Allhau an.

Foto: BVZ

Den beiden Abgängen steht mit Michael Palatin vom SC Oberpullendorf ein Keeper-Zugang gegenüber; ein zweiter Tormann steht kurz vor dem Abschluss, so der Sportliche Leiter Gerald Trummer, der zum Gesamten sagt: „Natürlich tut uns speziell der Abgang von Kristijan weh. Bei so einer Chance wollten wir ihm aber keine Steine in den Weg legen. Außerdem konnten wir mit Michael Palatin einen guten, jungen Tormann aus der Region für uns gewinnen.“ Neu ist ebenso der slowakische Innenverteidiger Martin Mitrik, der in seiner Heimat zuletzt in der 2. Bundesliga spielte. Trummer: „Dadurch, dass unser etatmäßiger Innenverteidger Stefan Decker bereits früh in der Saison verletzt ausgefallen ist und sicher noch länger fehlen wird, hatten wir dort Handlungsbedarf.“ Nach dem Mitrik-Transfer besteht nun keiner mehr. Der Slowake soll genauso wie der neue Tormann Palatin für Stabilität in der Hintermannschaft sorgen.